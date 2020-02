Nejlepší aplikace ve webovém prohlížeči

Webové aplikace představují nástroj, který skýtá spoustu výhod jak uživatelům, tak ji poskytovatelům daných aplikací. Uživatelům vyhovuje, že tyto aplikace mohou používat prakticky na jakékoliv platformě, pro tvůrce aplikací zase představují relativně nenáročný a nenákladný způsob, jak své produkty či služby dostat k co nejširšímu publiku. Webové aplikace ale mohou sloužit také jako jednoduché užitečné utility, případně nenáročné hry. Které webové aplikace patří k těm nejlepším, nejužitečnějším, případně představují skvělý prokrastinační nástroj? Na jednotlivé webové aplikace se dostanete rozkliknutím odkazu v nadpisu. Naprostá většina z nich funguje jak na počítači, tak na smartphonu.

Twitter má mnoho podob, počínaje klasickou webovou verzí přes aplikace pro smartphony, tablety či počítače až po nejrůznější klienty z dílen vývojářů třetích stran. Tato nabídka ale nebyla vždy takto bohatá a samotný Twitter se jednu dobu potýkal s problémy, souvisejícími s plnohodnotnou kompatibilitou. Proto byl v roce 2017 představen Twitter Lite – nenáročný webový nástroj, určený především pro mobilní verze webových prohlížečů, který uživatelům poskytne plnohodnotný a na data nenáročný zážitek z Twitteru. V mobilní aplikaci Twitter Lite můžete přehledně vidět vše, na co jste zvyklí – kanál novinek, vlastní profil, soukromé zprávy, zmínky a všechny další prvky, které jsou součástí Twitteru.

Newsblur je webová online RSS čtečka, která se vyznačuje kompaktním, přehledným designem, skvělými funkcemi a celkovou nenáročností. Snadno se ovládá, nabízí široké možnosti nastavení a přizpůsobení a i ve své bezplatné verzi nabízí uživatelům možnost zařadit do své sbírky až čtyřiašedesát různých zdrojů. Výhodou je také možnost stažení odpovídající aplikace pro iPhone. Přidávání zdrojů do Newsblur je jednoduché a variabilní, nastavit si různé režimy zobrazení i otevírání novinek, třídit kanály a mnoho dalšího.

Řada z nás má na svém iPhonu, iPadu či Macu nainstalovanou aplikaci populární streamovací služby Spotify. Pokud si ale tuto aplikaci z jakýchkoliv důvodů instalovat nechcete, případně se chcete na Spotify přihlásit z jiného počítače, můžete využít webovou verzi své oblíbené streamovací služby, aniž byste při jejím používání byli ochuzeni o kteroukoliv z důležitých funkcí, kterou nabízejí její příslušné aplikace. Webová verze Spotify vám naservíruje vaše alba, seznamy skladeb, podcasty a vše, na co jste zvyklí z aplikace. Webovou verzi své hudební streamovací služby testuje také společnost Apple, zatím pouze v betaverzi.

Kromě práce – případně studia – je důležitá také zábava. Tu vám dokáže dosytosti poskytnout webová verze populární hry 2048, ve které je vaším úkolem správným způsobem seřadit čísla v mřížce na obrazovce. Hra 2048 vypadá i ve své verzi pro webový prohlížeč opravdu skvěle a velmi dobře se ovládá. Hra 2048 je často označována za “Candy Crush pro všechny, kteří jsou posedlí čísly”, a je opravdu vysoce návyková. Hru 2018 můžete v příslušné webové aplikaci ovládat šipkami nebo myší, v horní části obrazovky pak najdete své vlastní skóre a další možnosti.

Pouštíte se do pěstování pokojovek, nebo třeba bylinek a dalších rostlin? Máte obavy o to, zda se o všechny své zelené miláčky zvládnete náležitě postarat a neztratíte přehled o tom, kdy máte kterou z nich zalít? Pomůže vám webová aplikace Happy Plants, která je jakousi databází, do které si můžete přidat vše, co pěstujete, vést si o jednotlivých rostlinách poznámky a přidávat postupně fotografie, dokumentující, jak se vaší soukromé botanické zahradě daří.

Aplikací, které vám sdělí informace o aktuálním počasí, je (nejen těch webových) na světě opravdu hodně. Každý z nás preferuje jiný způsob a jiný styl zobrazování informací o počasí. Pokud se řadíte spíše mezi minimalisty, jistě vám bude vyhovovat webová aplikace Weather App. V jednoduchém, dobře vypadajícím a přehledném rozhraní zobrazuje informace o aktuálním počasí na vybraných místech ve světě spolu s údaji o oblačnosti, větru a dalších parametrech. V horní části levého panelu pak můžete využít ruční vyhledání.

Pencil je úžasně variabilní, užitečný, všestranný online textový editor. Ať už píšete koncept své školní práce, článek, návrh příspěvku do blogu, nástřel publikace nebo třeba deník, Pencil vám nabídne řadu skvělých nástrojů, které při psaní určitě využijete. Jednou z největších výhod webové aplikace Pencil je to, že i ve své základní bezplatné variantě nabízí dostatek funkcí, vhodných pro většinu druhů psaní. Pencil nabízí různé režimy psaní, řadu užitečných doplňků pro kontrolu i formátování textu a dalšího vámi vytvořeného obsahu a spoustu dalších užitečných prvků, které při tvorbě určitě využijete.

Většina z nás si v běžném každodenním životě vystačí s naprosto obyčejnou kalkulačkou s těmi nejzákladnějšími funkcemi. Jsou ale případy, kdy se vám může hodit vědecká kalkulačka, která toho zkrátka umí o dost více. Pro tyto účely se výborně hodí webová aplikace MultiCalculator, která v jednoduchém uživatelském rozhraní nabízí plně funkční virtuální kalkulačku s pokročilými funkcemi. V aplikaci můžete využít nejen kalkulačku, ale také grafy a převody jednotek.

Audioknihy jsou skvělá věc. Pokud je posloucháte v cizím jazyce, představují navíc ještě užitečnou a originální učební pomůcku. Nechce se vám ale utrácet za audioknihy a zároveň si je také nechcete pořizovat nelegálním způsobem? Pak pro vás bude ideální řešení představovat webová aplikace Librivox. Librivox je rozsáhlý projekt, který na jednom místě nabízí opravdu velmi obsáhlou knihovnu audioknih public domain. Knihy v nabídce jsou převážně namluvené samotnými uživateli – pokud se tedy vy sami považujete za druhého Viktora Preisse, můžete do knihovny také přispět.

