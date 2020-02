Podívejte se na úchvatné umělecké video natočené kompletně na iPhone XS Max

iPhony jsou již řadu let považovány za jedny z nejlepších fotomobilů světa, což ostatně potvrzuje celá řada fotek a videí, které na ně v minulosti vytvořili nejen běžní jablíčkáři, ale i profesionální fotografové či videotvůrci. S jedním velmi zdařilým videokouskem natočeným na iPhone se nyní prezentovalo i studio Vallée Duhamel a jelikož stojí skutečně za to, byla by škoda, kdybychom vás o něj ochudili.

V loňském roce požádal Apple režisérské duo Vallée a Duhamel o vytvoření krátkého videa, které by mohlo být následně využito pro potřeby seminářů Today At Apple konaných v Apple Storech po celém světě. Dvojice sice neměla s podobnými spolupracemi příliš velké zkušenosti, nicméně po hlavě se do natáčení projektu vrhla a vytvořila video, které stojí skutečně za to. Ještě zajímavější než jeho příběh je však technika, na kterou bylo natočeno. Filmaři totiž použili k natáčení předloňský iPhone XS Max, na který nasadili v případě potřeby přídavné objektivy Moment. Natáčení pak probíhalo přes aplikaci FiLMiC Pro, která je v App Store ke stažení za 379 korun. Jedná se o profesionální software pro natáčení videa, který umožňuje nepřeberné množství přizpůsobení a spolupracuje například i s celou řadou gimbalů.