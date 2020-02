Do segmentu elektromobility hodlá vehementně vstoupit i Škoda. Ta odhalila název svého chystaného elektrického SUV, jenž nese název Enyaq. Slovo pochází z irského slova enya, tedy zdroj života. Písmeno „Q“ je pak odkazem na SUV od Škody. Model by měl být uveden na trh do konce roku 2022. Doplní tak stávající elektromobily CITIGOe iV a Superb iV. Na možnou podobu novinky se můžete podívat v galerii.