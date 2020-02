Jak se měnil web Applu v průběhu let

Oficiální web společnosti Apple prošel v průběhu let své existence řadou proměn. Zatímco proměny, které stránky zaznamenaly v poslední době, jsou spíše nepatrné, ve svých počátcích vypadal web Apple.com úplně jinak než dnes. V dnešním článku se díky Wayback Machine podíváme na proměny stránek jablečné společnosti od samého počátku.

Divoká devadesátá léta: iMac, Apple Store i Y2K

První záznam webu společnosti Apple v internetovém archivu pochází z roku 1996. Internet byl tehdy ještě spíše v plenkách, uživatelé v zámoří ho nicméně používali určitě intenzivněji než uživatelé v tuzemsku. Webová stránka Applu se od jiných stránek, které byly v provozu koncem devadesátých let minulého století, nijak zvlášť neliší. Převládá na něm text a jednoduché odkazy, vedoucí například k možnosti předobjednání operačního systému Mac OS 8, najdete zde dokonce zmínku o možnosti výhry nového PowerBooku. Žádné z odkazů bohužel internetový archiv nezachoval.

Stačil ale jeden jediný rok a web Applu se změnil k nepoznání. Na snapshotu stránek z počátku roku můžeme vidět dnes již legendární iMac v hlavní roli, součástí webu jablečné společnosti byly kromě údajů o softwarových a hardwarových produktech také novinky a stručné zpravodajství, stejně jako odkaz na online Apple Store. Na snapshotu z roku 1999 se bohužel nepodařilo zachovat všechny obrázky, je ale vidět, že vzhled webu Applu se v tomto roce příliš radikálně nezměnil. Počátkem roku stránkám i nadále dominoval iMac, ani tentokrát nechybí odkazy na nejžhavější novinky, ale také na přehled produktů nebo třeba zákaznickou podporu Applu. Rok 1999 se v řadě zemí světa nesl ve znamení nejistoty ohledně fenoménu Y2K – nevyhnuly se tomu ani webové stránky Applu, na kterých jste již počátkem roku 1999 mohli nalézt příslušné informace.

Po roce 2000: Krásné nové stroje a elektronické pohlednice

Přechod na rok 2000 nakonec proběhl bez problémů a systémy od Applu nezkolabovaly. Web stránky se dočkal znatelného přepracování, počátkem roku na něm Apple propagoval zejména své nové počítače – pestrobarevné iBooky, PowerBook i nový PowerMac G4. Zajímavou součástí webu Applu byla i stránka, ze které jste mohli svým přátelům a blízkým zaslat tematické elektronické pohlednice. Ukázky jednotlivých pohlednic se bohužel internetovému archivu nepodařilo uchovat. Postupem času začal Apple na svém webu kromě hardwaru výrazně podporovat i software, a to nejenom svůj vlastní operační systém, ale třeba také Office pro Mac (viz galerii). Své místo na webu měly i sekce pro vzdělání nebo menší podniky. Na hlavní stránce se v těchto letech postupně vystřídal iPod s iTunes, PowerMac G5, ale třeba také vtipné reklamy z populární série „Get a Mac“. Chybět nemohla ani propagace kamenných Apple Storů – první z nich byl uveden do provozu v roce 2001.

2007 a dál: Přichází iPhone … a další změny

Hned zkraje roku 2007 ovládl web Applu nový revoluční iPhone. V horní části stránek (která od konce devadesátých let minulého století neprošla vlastně žádnou zásadní designovou proměnou – to se ale ten rok mělo změnit) si vysloužil svou vlastní záložku. Příslušná část webu společnosti Apple se logicky nesla ve znamení představování vlastností nového jablečného smartphonu. Stejně jako v uplynulých letech jste si mohli i v „roce iPhonu“ na webu Apple.com přehrát Keynotes, prohlédnout si rozrůstající se nabídku hardwaru i softwaru nebo se pobavit u reklam. Ve druhé polovině roku 2007 se záložky v horní části stránky dočkaly designového předělání. V roce 2008 si své místo na hlavní stránce vydobyl první MacBook Air, střídal se zde například s iPhonem 3G, iPodem touch, první generací iPadu nebo třeba upoutávkou na nově spuštěný Mac App Store. Zhruba od roku 2014 můžeme pozorovat, že web Applu začíná procházet postupnými změnami. Horní lišta s hlavní nabídkou postupně tmavne, fotografie produktů na hlavní stránce se začínají dynamicky střídat. Další změny na stránkách společnosti Apple byly spíše nenápadné, tento měsíc ale web opět ožil – tentokrát ho originálním způsobem rozpohybovali hrdinové her z  Arcade.