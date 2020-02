Na iPady míří legendární Company of Heroes, takto na něm bude vypadat

Je to již pár měsíců, co studio Feral Interactive oznámilo vydání povedené strategie Company of Heroes pro iPad. Hra spatřila světlo světa na PC již v roce 2006 a od té doby učarovala milionům hráčů po celém světě a právoplatně se stala jednou z nejlépe hodnocených taktických her. Původně jsme se titulu měli dočkat již na konci loňského roku, ale kvůli vypilování detailů a technickým záležitostem se vývojáři rozhodli vydání odložit až na 13. únor. Líté bitvy 2. světové války se tedy rychle blíží, na což upozorňuje i nejnovější trailer, jenž vypichuje propracovanou hratelnost a kvalitní audiovizuální stránku.

Pokud milujete téma 2. světové války a nedáte dopustit na propracované strategie, jistě vás na PC neminula povedená hra Company of Heroes. Ta je na světě sice již více než 14 let a v roce 2013 se dočkala druhého dílu, ale vývojáři z Feral Interactive na titul ještě nezanevřeli a pilně pracují na portu pro iPad. Ten se kvapem blíží a finální datum vydání je stanoveno již na 13. února, tedy přesně za týden. Při této příležitosti se tedy tvůrci vytasili s trailerem, jenž představuje plejádu možností, jimiž hra disponuje, a propracovanou hratelnost, která se blíží počítačové předloze. Samozřejmě tedy nebude chybět plnohodnotná kampaň spolu se všemi misemi, na poměry iPadu vynikající audiovizuální stránka a epický hudební doprovod, která vám bude rezonovat v uších ještě dny po dohrání.

Fotogalerie Company of Heroes ipad 2 Company of Heroes ipad 3 Company of Heroes ipad 4 Company of Heroes ipad 5 +3 Fotek Company of Heroes ipad 6 Company of Heroes ipad Vstoupit do galerie

Velkou novinkou bude nové a přehlednější uživatelské rozhraní, jenž více odpovídá přenosným zařízením, a vyladěné ovládání. Pokud se tedy chcete opět ponořit do lítých bitev 2. světové války v této legendární RTS hře a po dlouhých letech zažít jaké to je, když nepřátelé bombardují vaše jednotky poschovávané v zákopech, doporučujeme obětovat 349 korun a Company of Heroes si zakoupit na App Storu. Jen upozorňujeme, že podpory se dočkal pouze iPad mini 5. generace, iPad Air 3. generace, standardní iPad 5. až 7. generace a iPad Pro. Kromě toho si hra vyžádá také 6GB volného místa. Troufnete si postavit se německé armádě?