Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC skvělé hry Carcassonne a Ticket To Ride

Epic Games se svou štědrostí příliš nešetří a zatímco minulý týden nám pod nos společnost naservírovala Farming Simulator 19, nyní nám poodhalí taje a krásy stolních her. Samozřejmě ne fyzických, ale digitálně zpracovaných, které si můžeme pohodlně zahrát na svých velkých obrazovkách a spolu s přáteli poměřit síly v lokálním multiplayeru. Řeč je konkrétně o Carcassonne a pozoruhodné vlakové hříčce Ticket to Ride, kde si uděláme pořádnou projížďku.

Carcassonne

Pokud jste někdy alespoň nahlédli pod pokličku stolních her, nebo jste snad dokonce některé z nich hráli, jistě vám neunikla středověká taktická hra Carcassonne. Ta se v roce 2017 dočkala plně digitálního zpracování od studia Asmodee Digital a získala si věhlas jak ze strany původních fanoušků, tak nových zájemců. Hra se v počítačové verzi příliš neliší od své předlohy, avšak přináší několik příjemných novinek, na něž si rádi zvyknete. Jednou z nich jen například detailní 3D pohled na herní plochu, přehledné uživatelské rozhraní, jednoduchá, ale zato nanejvýš taktická hratelnost a především možnost zahrát si s ostatními hráči jak online, tak v lokálním multiplayeru. Bude tedy jen na vás, jak rozložíte své ekonomické a politické síly, a zda se rozhodnete zaútočit, nebo budete pod taktovkou diplomacie udržovat dobré vztahy. Ke hraní vám navíc postačí pouze Windows 7, procesor o taktu 3GHz, 2GB RAM a základní 1GB grafická karta. Stačí zavítat na Epic Store a hru si zdarma stáhnout.

Ticket To Ride

Dáváte-li však přednost spíše akčnějším a dynamičtějším hrám, máme tu pro vás jeden speciální kousek, který vás jistě potěší. Ticket To Ride totiž opět staví na předloze, jež se stala nejprodávanější vlakovou stolní hrou vůbec a vysloužila si obdiv hráčů i kritiků. Počítačový nástupce nabídne obdobnou hratelnost, tedy propojování jednotlivých měst železnicemi tak, aby váš vlak dosáhl cíle jako první. Tento úkol se ale zdá jednodušší, než doopravdy je. Prim bude totiž hrát představivost, taktika a především patřičné rozložení zdrojů, kterých nebudete mít na rozdávání. Pokud jste si tedy někdy chtěli vyzkoušet, jaké to je organizovat chaotickou a spletitou síť železnic, Ticket To Ride vám to umožní. K plnohodnotnému zážitku vám navíc postačí jen Windows Vista, procesor o taktu 1.6GHz, 2GB RAM a základní grafická karta.