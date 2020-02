10 skvělých her pro Mac, které se vyplatí přes jarní prázdniny zahrát

Jelikož počasí příliš aktivitám venku nepřeje a chřipková sezóna je v plném proudu, vyplatí se spíše zachumlat do peřin, vzít si do rukou MacBook a pustit se do hraní nějakých těch restů, které jste dosud opomíjeli. A s tím vám rádi pomůžeme, připravili jsme si pro vás totiž seznam 10 nejlepších her pro Mac, které byste si měli během jarních prázdnin zahrát. Připravte si kávu či kaj, nachystejte deky a zapněte své laptopy.

Katana Zero

Fotogalerie Katana Zero 2 Katana Zero 3 Katana Zero 4 Katana Zero 5 +3 Fotek Katana Zero 6 Katana Zero Vstoupit do galerie

Začneme něčím mírumilovným, pacifistickým a rozhodně ne násilným. V Katana Zero se totiž vydáme zpět do 80. a 90. let, kdy frčely arkádové brutální řezničiny, které svou návykovou hratelností připoutaly hráče k obrazovkám na pořádně dlouhou dobu. Hra se navíc výrazně inspiruje u Hotline Miami, tudíž můžete čekat podobný systém úrovní a stejně propracované možnosti. Příběhem vás počin příliš nezatíží, prim budou hrát zejména reflexy a frenetická hratelnost, která vás nenechá ani vydechnout. Hru si můžete pořídit za 15 dolarů na Steamu, k hraní vám bude stačit macOS 10.11 a vyšší, Intel Core i5-3210M a Intel HD Graphics 530.

Starcraft II: Wings of Liberty

Fotogalerie Starcraft II Wings of Liberty 2 Starcraft II Wings of Liberty 3 Starcraft II Wings of Liberty 4 Starcraft II Wings of Liberty 5 +3 Fotek Starcraft II Wings of Liberty 6 Starcraft II Wings of Liberty Vstoupit do galerie

Kdo by neznal legendární Starcraft, vesmírnou real-time strategii, kde se vás budou neustále snažit dobýt mimozemští nájezdníci. Hru asi není třeba příliš detailně představovat a fanoušci mi jistě dají za pravdu, že každý správný hráč se s touto ságou již setkal, ale pokud vás dosud tento skvost míjel, rozhodně doporučujeme dát mu šanci. Dočkáte se až tří hratelných frakcí – Terranů, Zergů a Protossů -, a užijete si poměrně dlouhou kampaň, která vás seznámí se všemi prvky. Ne nadarmo se říká, že je Starcraft náročná kratochvíle, a v multiplayeru to platí dvojnásob. Zamiřte tedy na oficiální stránky a hru si zdarma vyzkoušejte.

Gone Home

Fotogalerie Gone Home 2 Gone Home 4 Gone Home 5 Gone Home 6 +3 Fotek Gone Home 8 Gone Home Vstoupit do galerie

Walking simulátory, jak jsou často nelichotivě nazývány některé adventury, se v posledních letech rojí jako houby po dešti a není divu. Po úspěchu The Vanishing of Ethan Carter si chtěl každý přihřát svou polívčičku, což se podařilo také hře Gone Home. Ta se v mnoha aspektech stala ikonou žánru a nabízí nejen poutavé vyprávění a zajímavou zápletku, ale také pořádně hutnou atmosféru a pomalý průzkum, který vám jen tak nedá spát, dokud hru nedokončíte. Více prozrazovat nebudeme, ale pokud máte slabost pro adventury, zamiřte na Steam a hru si za 15 dolarů kupte. Postačí vám macOS X 10.11, procesor o 1.8 GHz, operační paměť 2GB a grafická karta s 512MB.

The Witness

Fotogalerie The Witness 2 The Witness 3 The Witness 4 The Witness 5 +3 Fotek The Witness 6 The Witness Vstoupit do galerie

Podobně jako Gone Home, i The Witness by se dalo označit za adventuru. Na rozdíl od konkurence je však prošpikována logickými hádankami, které budete muset pro další postup splnit. Nechybí filozofické otázky, poklidná atmosféra, průzkum prostředí a především malebná grafická stránka, jež dokonale kontrastuje s potemnělou, chmurnou atmosférou. Pokud vás tedy někdy lákalo řešení hádanek a pořádné dobrodružství, The Witness je přesně pro vás. Cena je na Steamu sice trochu vyšší a pohybuje se kolem 40%, ale i tak stojí za to. Dočkáte se nezapomenutelného zážitku, ke hraní vám navíc postačí macOS 10.11.6, procesor o taktu 1.8GHz a grafická karta Intel HD 4000.

Into the Breach

Fotogalerie Into the Breach 2 Into the Breach 3 Into the Breach 4 Into the Breach 5 +3 Fotek Into the Breach 8 Into the Breach Vstoupit do galerie

Tower defense hry, kde chráníte své území a stavby před nájezdy nepřátel a snažíte se stavět další obranné linie, sice již před nějakou dobou vyšly s módy a byly nahrazeny sofistikovanějšími tituly, avšak to neznamená, že se nemůže jednou za čas kvalitní počni z tohoto žánru objevit. Into the Breach je zářným příkladem toho, že i v dnešní době mají tyto hry své místo a dokážou nabídnout strategickou hratelnost zkombinovanou s rozmanitými lokacemi a originálními herními mechanikami. Samozřejmostí je izometrický pohled na herní plochu a stavění nejrůznějších střílen a budov, které budete muset před protivníky ochránit. Pokud vám tedy nevadí retro přístup vývojářů a zastaralá, ale stále chytlavá hratelnost, zamiřte na Steam a hru si za 15 dolarů pořiďte.

Gris

Malebných a odpočinkových her zkrátka není nikdy dost. Násilí, bojů a nekonečné krvavé lázně je někdy zkrátka až příliš, a právě proto vznikají hříčky jako Gris. Ta nabízí ručně malovanou grafickou stránku, emocionální kampaň, jež ve vás zanechá přehršel pocitů a logické hádanky, díky nimž budete moci ve hře postupovat dál. Vše je navíc vyprávěno především vizuální formou, tudíž můžete čekat hutnou, avšak nanejvýš uklidňující a meditativní atmosféru. Hra navíc výrazně připomíná Inside a Ori and the Blind Forest, tudíž pokud jsou adventury váš šálek kávy, na Steamu tento titul najdete za příjemných 17 dolarů. K plnohodnotnému zážitku vám postačí macOS X 10.11, Intel Core i5-4570, 8GB RAM a GeForce GT 755M.

Total War: Three Kingdoms

Fotogalerie Total War Three Kingdoms 2 Total War Three Kingdoms 3 Total War Three Kingdoms 4 Total War Three Kingdoms 6 +3 Fotek Total War Three Kingdoms 10 Total War Three Kingdoms Vstoupit do galerie

Kvalitních strategií, které vám vydrží desítky a stovky hodin není nikdy dost. A v případě legendární ságy Total War toto tvrzení platí dvojnásob. Nejnovější přírůstek, tedy Total War: Three Kingdoms, navíc nabízí poměrně nekonvenční zasazení, které jistě mnoho fanoušků ocení. Podíváme se totiž do starověké Číny a zahrajeme si až za 12 různorodých vojevůdců. Během kampaně se pochopitelně setkáte i s tehdejšími čínskými legendami, jež tvořily historii a bude jen na vás, jaké vztahy si s nimi utvoříte. Jinak se hra příliš neliší od svých starších bratříčků, kteří stavěli na podobných herních mechanikách. Nechybí přehršel možností jak dosáhnout svých cílů a nepřeberné množství módů. tudíž se o zábavu bát rozhodně nemusíte. Titul vás sice vyjde na Steamu na 60 dolarů, ale i tak se jedná o solidní zážitek, k němuž vám postačí macOS 10.14.4, Intel Core i5 2GHz, 8GB RAM a grafická karta Nvidia 680MX či AMD R9 M290 o kapacitě 2GB.

Divinity: Original Sin 2

Fotogalerie Divinity Original Sin 2 2 Divinity Original Sin 2 3 Divinity Original Sin 2 4 Divinity Original Sin 2 5 +3 Fotek Divinity Original Sin 2 6 Divinity Original Sin 2 Vstoupit do galerie

Máte-li slabost pro kvalitní diablovky, které se však místo nekonečné řezničiny zaměřují spíše na kvalitní příběh, Divinity: Original Sin 2 je přesně pro vás. Studio Larian totiž hráčům naservírovalo nádherný fantasy svět, kde najdete nejen líté souboje a hordy nepřátel na styl Diabla, ale také rozmanité prostředí, možnost interagovat se všemi nehráčskými postavami a podílet se na samotném rozvoji okolního prostředí. Každé vaše rozhodnutí svět nějakým způsobem ovlivní a bude jen na vás, jak se budete během příběhu chovat. Nechybí až 200 schopností, pomalejší soubojový systém a dokonce multiplayer, kde si můžete přizvat do bitvy svého kamaráda. Pokud vás tedy tato ikona žánru zaujala, za 45 dolarů na Steamu může být vaše. Jediným předpokladem je macOS 10.13.6, Intel Core i5, 8GB RAM a Intel HD Graphics 5000 či Radeon R9 M290X.

Slay the Spire

Fotogalerie Slay the Spire 2 Slay the Spire 3 Slay the Spire 4 Slay the Spire 5 +3 Fotek Slay the Spire 6 Slay the Spire Vstoupit do galerie

Na Macu jistě najdete spoustu pozoruhodných roguelike hříček, které se inspirují arkádovými tituly a nabízí návykovou hratelnost a netradiční koncepty. Co kdyby se ale tyto herní mechaniky spojily s karetními tituly a několika dalšími žánry? Na to má odpověď Slay the Spire, které kombinuje akční a frenetický přístup roguelike her s taktičností a zdrženlivostí karetních titulů. Dohromady na vás ve hře čeká až 150 různých předmětů a 250 karet, které můžete během soubojů využít ve svůj prospěch a pořádně vytěžit své možnosti. Grafická kabátek se navíc inspiruje animovanými fantasy seriály ze 70. a 80. let, tudíž o atmosféru nebude nouze. Pokud vás tedy láká originalita, stačí zamířit na Steam a Slay the Spire si za 25 dolarů pořídit.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Fotogalerie World of Warcraft Battle for Azeroth 2 World of Warcraft Battle for Azeroth 3 World of Warcraft Battle for Azeroth 4 World of Warcraft Battle for Azeroth 5 +3 Fotek World of Warcraft Battle for Azeroth 6 World of Warcraft Battle for Azeroth Vstoupit do galerie

Co na závěr doporučit jiného než největší žrout času široko daleko – World of Warcraft. Tato 16 let stará MMORPG nabízí největší počet možností, nejrozlehlejší svět a nejvíce hráčů, co můžete v tomto žánru najít. Vášnivým hráčům je tato hra na hrdiny nejspíše dobře známá, ale těm z vás, které tato legenda minula rozhodně doporučujeme dát World of Warcraft šanci. Vývojáři navíc nabízí možnost využít takzvaného „boostu“, který vám zajistí instantní přechod na úroveň 110. Díky tomu vám bude do maximálně úrovně zbývat pouze 10 levelů, tudíž se nemusíte bát, že byste byli pozadu. A pokud si budete chtít užít průzkum světa a šlapání po svých, čeká na vás neuvěřitelně rozlehlý herní svět a miliony hráčů, s nimiž můžete libovolně interagovat. Máte-li tedy pár stovek a tisíců hodin navíc, zamiřte na oficiální stránky a hru si přes Battle.net, jenž je plně podporovaný i pro Mac, kupte.