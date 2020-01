Samsung Galaxy Note již zřejmě nebude jediný smartphone se stylusem od známějšího výrobce. Na keynote, která se uskuteční 23. února, Motorola představí nové vlajkové lodě. Vedle těchto smartphonů by mohl přijít i stroj se stylusem, jenž by hardwarem zapadl do střední třídy. Měl by nést název Motorola Moto G Stylus a nabídnout 6,36″ FHD displej, čtyři zadní fotoaparáty, Snapdragon 665, 4 GB RAM, 64 GB ROM, baterii o kapacitě 5000 mAh a Android 10. Na fotografie se můžete podívat na boku odstavce.

Fotogalerie Motorola Moto G Stylus-1 Motorola Moto g Stylus-2 Motorola Moto G Stylus-3 Vstoupit do galerie