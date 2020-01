Skládací smartphony budou zřejmě hitem následujících let. Někteří designéři přemýšlí, jak by takový skládací iPhone mohl vypadat. Tento koncept počítá s rokem 2025. I když se díváme na koncept, který odkazuje na období za 5 let, stále si můžeme všimnout poměrně robustního kloubu. Nejzajímavějším na celém konceptu je ale asi možnost měnit čočky fotoaparátu či skutečnost, že je možné iPhone ohýbat na obě strany. Na koncept se můžete podívat v galerii na boku odstavce.