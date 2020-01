Akcie Applu čeká strmý růst

Applu po v poslední době daří jak v prodejích téměř všech jeho hardwarových produktů, tak i v segmentu jeho služeb. Tyto úspěchy se kladně podepisují i na ceně akcií společnosti, jejichž hodnota strmě roste. Podle analytiků to navíc vypadá, že by růst hned tak končit neměl, ba naopak. Akcie by se měly v dohledné době dostat až na 400 dolarů za kus.

Pokud alespoň po očku sledujete akcie Applu, jistě vám neunikl prudký růst, kterých se za posledních několik měsíců dočkaly. Ten byl způsoben především silnými prodeji téměř všech produktů Applu, úspěchem nové generace iPhonu v Číně a dalšími aspekty, které vyhnaly cenu na aktuálních 314 dolarů. Analytici navíc zůstávají optimističtí a věští jablečné společnosti zářnou budoucnost, která by cenu mohla vyhnat na 375 až 400 dolarů, a to již do konce roku. Na růstu se bude podle zaměstnanců společnosti D.A. Davidson podílet zejména skutečnost, že letos Apple vydá několik modelů s podporou 5G, které se mají stát prodejním hitem. Skvělé prodeje iPhonů mají navíc být dlouhodobé a na vysokých hodnotách se mají držet až do příštího roku, především díky tomu, že spousta uživatelů nepřejde na novější model ihned, ale například až několik měsíců po vydání. „Okolo sítí 5G je takový rozruch, že by této příležitosti mohl Apple využít a dosáhnout několikaročního růstu hodnota. Alespoň tedy po dobu příštích dvou nových generací až do roku 2021, které by společnosti zajistily výrazně vyšší prodeje, než které zaznamenávala nyní.“ vyjádřil se analytik Tom Forte. Není však divu, že se technologický gigant dočkal tak příznivé předpovědi. Svou roli v růstu hodnoty akcií mají hrát i služby, mezi kterými má zazářit mimo jiné Apple Card a to díky různým bonusům, které nabízí a nabízet i nadále bude.

Podle společnosti D.A. Davidson těchto několik faktorů povede k tomu, že se akcie vyšplhají do konce roku až na hodnotu mezi 375 a 400 dolary za akcií. Investiční fond Wedbush situaci vidí podobně a cílovou hranici nastavil na 350 až 400 dolarů za akcii. Své tvrzení opírá především o velmi dobré příjmy Applu, díky kterým by se měla jeho hodnota v rocee 2021 vyšplhat až neuvěřitelné 2 biliony dolarů. Uvidíme, kdo bude nakonec pravdu a zda si Apple vážně natolik polepší. Reálné šance tu rozhodně jsou a je jen otázka času, než společnost této hodnoty dosáhne.