Tento robot dokáže vyrobit 300 pizz za hodinu

Pokud by se na veletrhu CES udělovala cena sympatie, zřejmě by zvítězilo toto zařízení. Společnost Picnic totiž ukázala stroj, jenž zvládne vyrobit až 300 pizz o průměru 30 centimetrů za pouhou jednu hodinu. A to samozřejmě s různými ingrediencemi. Společnost uvedla, že stačí pouze jediný zaměstnanec, který hlídá zásobu surovin. Kromě klasických pizz dokáže stroj vyrobit za stejnou dobu až 180 pizz s průměrem 45 centimetrů. Umělá inteligence implementovaná ve stroji určí, jak ingredience vybrané zákazníkem co nejlépe poskládat. Robot je určen převážně pro velké restaurace. Na video, ve kterém je i vysvětleno, jak stroj funguje, se můžete podívat pod článkem.