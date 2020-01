Samsung Galaxy S20 Ultra možná posune fotoaparát na novou úroveň

Už jen pár týdnů zbývá do představení nových Samsungů. Ty budou chtít porazit Apple všude, kde to jen bude možné. Velkým argumentem pro koupi nového smartphonu je fotoaparát, a ten by měl být u vrcholového modelu této řady přelomový. Podle leakera by Samsung Galaxy S20 Ultra měl přijít se 108 MPx fotoaparátem, který nabídne až 100x hybridní přiblížení. Další spekulace hovoří o čipu Snapdragon 865, až 16 GB RAM, baterii o kapacitě 5000 mAh, jež podporuje 45W rychlonabíjení. No, možné specifikace vypadají zajímavě. Počkejme si ale až na oficiální představení.