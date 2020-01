5 technických vychytávek do kanceláře pro produktivní start nového roku

Komerční sdělení: Leden je ve znamení stanovování cílů na nadcházející rok, bilancí roku předchozího, ale i úklidu pracovního stolu! Máme pro vás hned několik tipů na chytré vychytávky které možná neznáte a třeba vám pomohou zorganizovat si pracovní koutek či rovnou nakopnout start nového desetiletí!

1. USB kam se podíváš

Airpody, tablet, telefon, hodinky, foťák… Že vám na pracovní ploše přibývají gadgety nabíjející se přes USB? Je čas se vybavit novými nabíjecími vychytávkami s USB porty. Náš tip je třeba USBcube (s prodlužkou i bez) v černém designu, nebo DockingHUB, který může elegantně vyřešit problém s nedostatkem portů u vašeho macbooku. Kancelářským evergrenem je pak PowerCube USB, která kombinuje zásuvky a USBéčka. Nedostatek kabelů může vyřešit výprodej kabelů na Android i Apple, které teď v lednu seženete za fajnových 49 Kč.

2. Chytrá Homekit domácnost od VOCOlinc

Pokud uvažujete o vychytávkách pro chytrou domácnost bez potřeby Bridge, vyzkoušejte dostupné produkty od VOCOlinc. Chytrá zásuvka, žárovky i LED pásky a zvlhčovač vzduchu jsou kompatibilní s Homekit, Alexou i Google asistentem a s jejich nákupem se snadno vejdete do pár stovek. Jednoduchými hlasovými příkazy nebo skrze aplikaci můžete u produktů nastavit barvu, intenzitu, načasování i zapnutí/vypnutí.

3. Designový reprák audioCube teď za polovinu

Stylový reprák audioCube, který si můžete vzít pohodlně s sebou do parku nebo do vedlejší místnosti na meeting. Stačí ho nabít, bezdrátově se připojit přes Bluetooth a vychutnat si stereo zvuk ze čtyř stěn designové kostky. Nabitý reprák vydrží hrát 12 hodin v kuse. Do vyprodání zásob ho seženete v akci o polovinu levněji.

4. Rozbočovací kostka PowerCube Switch

Klasická PowerCube se těší velké oblibě je už skoro synonymem designové “rozdvojky”. PowerCube Switch má navíc tlačítko pro vypnutí/zapnutí a jedním stisknutím z ní všechny gadgety odpojíte. Navíc, jednoduše ji zkombinujete s jakoukoli jinou PowerCube. Zásuvek přeci není nikdy dost!

5. Energie na cesty

Znáte to, ubytujete se na hotelu, nutně potřebujete nabít všechna zařízení po dlouhé cestě, ale u postele se schovává jedna osamělá zásuvka. Můžete si vybrat, který gadget nabijete jako první, nebo mít u sebe PowerCube Rewirable, která navíc disponuje 5 výměnnými koncovkami do pěti různých destinací (samozřejmě včetně středoevropské!) a simuluje tak běžný cestovní adaptér. Doporučuje 10 digitálních nomádů z 10!

