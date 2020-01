Sony chce povstat z popela, chystá nový smartphone Xperia 5 Plus

Pokud se nějaké velké společnosti na trhu smartphonů nedaří, je to Sony. Japonský gigant ale nehází flintu do žita a pokusí se oslovit zákazníky s modelem Xperia 5 Plus. půjde tedy o vylepšenou verzi Xperie 5 představené na podzim. Podle spekulací by v těle mohl tepat Snapdragon 865, na zadní straně by pak měly být celkem čtyři fotoaparáty. Spekuluje se rovněž i o umístění 3,5mm jacku, přední straně má pak vévodit 6,6″ OLED displej s minimálními rámečky. Telefon se bude odemykat čtečkou otisků prstů, jež bude zabudována do power tlačítka na boku telefonu.