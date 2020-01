Víme, jak zjistit, jestli někdo hacknul váš mail

Používat dnes internet a moderní technologie bez registrací do různých služeb a aplikací téměř není možné. Člověk tak postupem času zadá svůj email a často i další údaje do desítek, mnohdy až stovek různých služeb, z nichž některé časem přestane používat. Problém je v tom, že čas od času se podaří hackerům prolomit zabezpečení některých služeb, do kterých jste se registrovali a váš email a vaše informace mohou být ohrozeny. V drtivé většině případů sice dojde k úniku dat, ta jsou však šifrována a nemusíte se ničeho bát, občas se však podaří získat data, která šifrována nejsou nebo dojde k prolomení šifrování.

Výsledkem je v lepším případě zvýšený počet spamů, který se na váš email začne odesílat, v tom horším pak hecknutí dalších služeb ke kterým máte přidán stejný email a heslo nebo dokonce zneužití platebních metod přidružených k těmto účtům. Abyste měli pod kontrolou, zda jsou vaše přihlašovací účty v pořádku, vznikl projekt haveibeenpwned.com, který sbírá informace o únicích dat a dokáže vás informovat o tom, zda se váš email nenachází v ukradených databázích.

Za celým projektem stojí Troy Hunt, regionální ředitel společnosti Microsoft, který často přednáší o internetové bezpečnosti a je držitelem řady ocenění pro vývojáře, kteří se věnují právě online zabezpečení. Troye napadlo v době, kdy došlo k masivnímu úniku dat ze serverů společnosti Adobe, vytvořit nástroj, který bude informace o těchto únicích shromažďovat. Hackeři totiž získaná data často prodávají nebo veřejně vystavují na různých diskusních fórech. Jedná se v podstatě o trofeje, kterými se útočníci rádi pochlubí nebo je prodají. Někteří lidé je pak dokáží zneužít, jiní díky nim vytvoří nástroj, pomocí kterého máte možnost zjistit, zda se v těchto databázích nachází také váš email a případně i jeho heslo.