Funkce jako Night Shift na nás zřejmě působí zcela opačně, než se předpokládalo

Pokud jste zvyklí pracovat dlouho do noci, velmi pravděpodobně máte na svých noteboocích, tabletech či smartphonech nastavenou funkci Night Shift či jí podobné, které mají za úkol eliminovat po setmění vyzařování modrého světla, jenž ovlivňuje naše biologické hodiny a může mít za následek například nízkou kvalitu našeho spánku. Podle vědců z Manchesterské univerzity to však nyní vypadá, že omezení vyzařování modrého světla displeji a jeho nahrazení světlem žlutým (respektive přebarvení displeje do teplejších tónů), kterým elektronika modré světlo “přebíjí”, může mít ve výsledku ještě horší dopad na naše biologické hodiny, než fungování bez Night Shiftu.

Výsledky nového výzkumu, který se dostal do povědomí lidí díky magazínu The Guardian, jsou do značné míry zarážející. Vyplývá z nich totiž to, že na biologické hodiny má zřejmě mnohem větší vliv jas displeje než samotné barvy a že negativní vliv modrého světla na biologické hodiny je při nízkém jasu nižší nežli vliv žlutého světla, které je při Night Shiftu využíváno. Pokus byl sice prováděn “jen” na myších, nicméně vědci připouští, že vliv na lidi je zřejmě stejný nebo minimálně podobný. “Myslíme, že existují skutečně dobré důvody věřit tomu, že takto fungují i biologické hodiny u lidí,” uvedl tvůrce experimentu, doktor Tim Brown. Vysvětlení jeho teorie je přitom svým způsobem banální. Denní světlo je žluté, soumrak a tma naopak modrá až černá. Právě tyto barvy mají zřejmě biologické hodiny (minimálně v případě myší) zafixovány a reagují na ně tak, jak ukázal pokus – tedy v případě využití modrého světla u nízkého jasu například nesníženou kvalitou spánku. Biologické hodiny by totiž měly být díky modrému světlu nastaveny na soumrak a noc – tedy čas ke spánku.

Ačkoliv je studie velmi zajímavá, zatím je jí třeba brát alespoň částečně s odstupem. Na potvrzení Brownovy teorie bude totiž samozřejmě potřeba ještě velká spousta různých pokusů, které se mohou protáhnout klidně i na několik let. Ani samotné potvrzení teorie navíc nemusí nutně znamenat, že vám vypnutí Night Shiftu spánek zlepší. Biologické hodiny každého z nás totiž samozřejmě tikají jiným způsobem a univerzální recept na jejich „údržbu“ neexistuje.