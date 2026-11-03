Proč je iPhone Duo po celém světě beznadějně nedostupný? Apple jej chtěl původně začít prodávat úplně jinak!

Jestli je nějaký Apple produkt za poslední roky doslova extrémně nedostupný, pak je to bezesporu iPhone Duo. Je sice pravda, že i v minulosti jsme viděli řadu novinek, ke kterým se bylo velmi složité dostat, nicméně iPhone Duo je v tomto směru naprostý unikát vzhledem k tomu, že jeho dodací doba se pár minut po startu prodejů přehoupla z konce října na konec ledna. Jak se však zdá, za naprosto žalostnou dostupností stojí do jisté míry i zmatky, které se startem prodejů souvisí. Podle spolehlivého reportéra agentury Bloomberg Marka Gurmana totiž Apple původně plánoval iPhone Duo uvést na trh až v listopadu, a to navíc jen ve dvou zemích. Nakonec se však rozhodl pro podstatně ambicióznější scénář, který mu nyní zřejmě přidělává vrásky na čele.
Podle Gurmanových informací chtěl Apple s uvedením iPhone Duo původně počkat do listopadu kvůli co možná největšímu naskladnění, přičemž novinka měla být zpočátku dostupná pouze ve Spojených státech a Číně. Nakonec však kalifornský gigant své plány změnil a 23. října zahájil prodeje ve více než 70 zemích světa. Háček je v tom, že na takto rozsáhlé uvedení evidentně neměl dostatečné zásoby a navíc je nyní musí štěpit do celého světa a nikoliv jen do dvou zemí, kde by se mu samozřejmě poptávka pokrývala lépe.
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Zajímavé přitom je, že Apple podle dřívějších informací vyčlenil zhruba 80 % počátečních zásob právě pro své prodejny, zatímco na internetové objednávky připadla jen menší část. S trochou nadsázky se však dá říci, že v tomto případě šlo z jeho strany asi hlavně o jakýsi kosmetický krok, který měl zlepšit jeho vnímání při fyzické návštěvě obchodů na úkor online nákupům. Přeci jen, naštvaní zákazníci v obchodech jsou slyšet víc než anonymní diskutující v diskuzích na sociálních sítích a fórech.
Obecně musím říci, že mě podobné rozhodnutí Applu docela překvapuje. Na jednu stranu sice chápu, že chtěl svůj první skládací iPhone dostat mezi co nejvíce zákazníků a využít obrovského zájmu, který jeho představení vyvolalo. Na druhou stranu si ale myslím, že by možná dávalo větší smysl počkat několik týdnů a připravit si dostatečné zásoby, protože kvůli tomu, že se tak nestalo, nyní musí někteří zájemci na telefon čekat prakticky čtvrt roku. Můžeme ale samozřejmě jen hádat, nakolik by Applu vlastně těchto pár týdnů čekání pomohla. Já bych si nicméně raději počkal déle a následně měl k produktům víceméně bezproblémový přístup, když už je chci, než abych na ně musel čekat dlouhé týdny či měsíce (což mě štve třeba i u HomeView a dalších dříve oznámených produktů).