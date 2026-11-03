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iPhone Duo nově naplno využije Zoom i aplikace Microsoft Office

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Populární komunikační platforma Zoom obdržela během víkendu důležitou aktualizaci, která přináší plnou optimalizaci pro nový iPhone Duo. Uživatelé tak mohou na velkém vnitřním displeji naplno využívat dostupný prostor. Aplikace nyní umožňuje mnohem efektivnější multitasking, jelikož dokáže současně zobrazovat sdílený obsah, jako je například plocha hostitele, a zároveň udržet na očích ostatní účastníky videohovoru.

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Kancelářský balíček nezůstává pozadu

Stranou nezůstal ani Microsoft, který včera vydal zásadní aktualizace pro čtveřici svých klíčových aplikací. Plného přizpůsobení pro rozhraní iPhonu Duo se tak dočkaly Word, PowerPoint, Excel a OneNote. Microsoft Outlook disponoval touto optimalizací již od uvedení telefonu na trh. Na svou úpravu tak čeká už jen komunikační platforma Microsoft Teams.

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Rozdíly v zobrazení a nový štítek v App Store

Úroveň optimalizace softwaru pro ohebný displej se přímo odvíjí od použitých vývojářských nástrojů. Aplikace sestavené pomocí sady iOS 27.1 SDK a novější se dokážou plynule roztáhnout přes celý vnější i vnitřní displej. Panely nástrojů a záložky se v takovém případě logicky přesouvají do vertikální polohy pod stavový řádek. Pokud však vývojáři používají starší iOS 26 SDK, aplikace se na iPhonu Duo sice spustí, ale zobrazí se pouze uprostřed vnitřního displeje obklopena velkým množstvím nevyužitého prázdného prostoru. Zákazníci mohou plně přizpůsobený software snadno poznat přímo v obchodě App Store díky novému štítku s nápisem „Made for iPhone Duo“.

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