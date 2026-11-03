iPhone Duo má absurdní softwarovou chybu. Kvůli změně velikosti zobrazení musíte telefon kompletně vymazat

Přestože je iPhone Duo bezesporu jedním z nejzajímavějších produktů, které Apple za poslední roky představil, jeho uvedení na trh se rozhodně neobešlo bez nejrůznějších porodních bolestí. Vedle problémů s optimalizací některých aplikací či obav o odolnost ohebného displeje totiž nyní uživatelé narazili na další poměrně kuriózní nedostatek. Ukázalo se totiž, že na iPhone Duo nelze po prvotním nastavení změnit velikost zobrazení systému. Pokud tak chcete učinit, podle podpory Apple vám nezbývá nic jiného než telefon kompletně vymazat a nastavit znovu.
Při prvním nastavování iPhone Duo samozřejmě systém standardně nabídne výběr mezi třemi velikostmi zobrazení, jak jsme zvyklí i u jiných modelů. Podle zvolené možnosti se následně upraví velikost textu a ikon, aby uživateli prostředí co nejvíce vyhovovalo. U klasických modelů iPhone přitom není problém toto nastavení kdykoliv později změnit prostřednictvím funkce Zvětšení displeje v Nastavení. Jenže právě tato možnost na iPhone Duo zcela chybí. Pokud tedy například při prvním spuštění zvolíte menší zobrazení a po několika dnech zjistíte, že by vám více vyhovovaly větší ikony, máte smůlu.
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Jeden z uživatelů se kvůli problému obrátil přímo na podporu Apple, kde mu měl pracovník vyšší úrovně podpory potvrdit, že nastavení po úvodní konfiguraci skutečně změnit nelze. Jediným doporučeným řešením bylo kompletní vymazání zařízení a jeho opětovné nastavení. Redakce MacRumors navíc ověřila, že možnost Zvětšení displeje chybí i v nejnovějším iOS 27.2.
Zda jde o softwarovou chybu, nebo záměrné omezení související s netradičním poměrem stran obou displejů, zatím není jasné. Apple se k celé záležitosti dosud veřejně nevyjádřil. Za sebe nicméně musím říci, že mě podobný nedostatek docela překvapuje. Sám totiž iPhone Duo používám a vzhledem k jeho neobvyklým rozměrům a způsobu zobrazování aplikací považuji možnost přizpůsobit si velikost prostředí za poměrně důležitou. O to absurdnější mi proto připadá, že něco tak základního lze změnit pouze při prvním spuštění. Pevně proto doufám, že jde jen o přehlédnutou softwarovou chybu, kterou Apple v některé z následujících aktualizací opraví.