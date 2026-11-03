iPadOS 27.2 usnadňuje multitasking. Vylepšený Split View se inspiroval u iPhonu Duo

Minulý týden vydaná aktualizace iPadOS 27.2 přinesla na jablečné tablety celou řadu novinek. Mezi ty nejužitečnější patří nenápadná, ale velmi praktická změna v oblasti multitaskingu. Systém nyní nabízí mnohem pohodlnější konfiguraci aplikací zobrazených vedle sebe, což jasně vychází z fungování skládacího iPhonu Duo. Právě u něj si první recenzenti velmi pochvalovali, že je práce s dělenou obrazovkou mnohem přirozenější, než jakou ji doposud znali uživatelé iPadů.
Konec zdlouhavého nastavování oken
I když Apple na displeje tabletů nepřenesl ovládání z iPhonu kompletně, samotné spouštění režimu Split View je nyní nesrovnatelně jednodušší. V předchozím systému iPadOS 26 bylo uspořádání dvou aplikací poměrně těžkopádné a zbytečně komplikované. Uživatel musel nejprve otevřít první aplikaci, upravit její velikost, následně gestem ze spodní hrany vyvolat nabídku dalších aplikací, vybrat tu požadovanou a často ji navíc ještě manuálně dorovnat. Tento postup patřil k nejčastějším terčům kritiky, což se nyní konečně mění.
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Okamžitý výběr a podpora klávesových zkratek
Oficiální poznámky k vydání verze 27.2 popisují nový plynulý proces jasně. Kdykoliv nyní pomocí ovládacích prvků okna nebo přes řádek nabídek přesunete první aplikaci na levou či pravou stranu displeje, systém okamžitě a automaticky zobrazí domovskou obrazovku. K ukotvení druhé aplikace do zbývajícího volného prostoru už pak stačí jediné klepnutí na příslušnou ikonu. Ačkoliv se zážitek od iPhonu Duo stále v drobných nuancích liší, je k němu výrazně blíž. Celý proces rozložení obrazovky lze navíc ještě více urychlit osvojením vestavěných klávesových zkratek. Podle mnohých iPhone Duo může v budoucnu negativně ovlivnit prodeje iPadu Mini. Obrazovka iPadu mini a iPhonu Duo je téměř totožná. A cenovka iPadu mini nepříjemně stoupla. Novinku, která byla představena minulý týden, seženete od 19 990 korun