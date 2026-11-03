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Apple oznámil rekordní výsledky! Za pouhé tři měsíce vydělal přes 30 miliard dolarů

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože se v posledních měsících poměrně často hovoří o tom, že Apple ztrácí dech a jeho produkty už nedokážou zákazníky nadchnout tak jako dříve, nejnovější finanční výsledky z dnešní noci ukazují něco trochu jiného. Kalifornský gigant totiž zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí letošního roku, tedy období od července do září, a nutno uznat, že jsou opět impozantní. Za pouhé tři měsíce totiž utržil neuvěřitelných 114,5 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Ještě zajímavější je pak čistý zisk, který dosáhl 30,7 miliardy dolarů oproti loňským 27,5 miliardy.

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Největší zásluhu na skvělých výsledcích mají tradičně iPhone, jejichž prodeje přinesly Apple tržby ve výši 57,6 miliardy dolarů, což je o 17 % více než před rokem a zároveň rekordní výsledek pro zářijové čtvrtletí. Výrazně se však dařilo také počítačům Mac, které meziročně vyrostly o 24 % na 10,8 miliardy dolarů. Podle Applu k tomu přispěl zejména zájem o MacBook Neo a MacBook Pro, přičemž druhý zmiňovaný model je pak pro mě docela překvapením vzhledem k tomu, že svět dlouhou dobu dopředu věděl, že Apple chystá podstatně lepší model s OLED displejem. Na druhou stranu je ale pravda, že v souvislosti s OLED modelem se spekulovalo o skokovém zvýšení ceny, takže je možné, že se někteří lidé prostě „jen“ předzásobili. 

Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display audio system 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-audio-system-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Cinema 4D 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Cinema-4D-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display connectivity 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-connectivity-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Apple Music 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Apple-Music-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Keynote and Siri AI 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Keynote-and-Siri-AI-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Live Activities 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Live-Activities-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Dynamic Island Spotlight 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Dynamic-Island-Spotlight-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display family lineup profile 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-family-lineup-profile-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle anti reflective coating 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-anti-reflective-coating-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle office 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-office-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle remote work 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-remote-work-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display lifestyle travel 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-lifestyle-travel-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display LM Studio 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-LM-Studio-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display MATLAB 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-MATLAB-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Nuke 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Nuke-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display Pixelmator Pro 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-Pixelmator-Pro-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display QuickTime 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-QuickTime-261028
Apple MacBook Pro with PROLED XDR Display wider color gamut with P3 and Adobe RGB 261028 Apple-MacBook-Pro-with-PROLED-XDR-Display-wider-color-gamut-with-P3-and-Adobe-RGB-261028
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Velmi dobře si vedly rovněž služby, mezi které patří například App Store, iCloud či Apple Music. Jejich tržby totiž dosáhly historického maxima 31,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 10 %. O poznání hůře na tom byly iPady, jejichž tržby klesly o 10 % na 6,2 miliardy dolarů. Zde si naopak troufám říci, že se nic jiného ani čekat nedalo vzhledem k tomu, že Apple letos rezignova na jejich větší aktualizaci – tedy samozřejmě s výjimkou iPadu mini, který se však ukázal teprve nedávno. Kategorie zahrnující Apple Watch, AirPods a další příslušenství pak zaznamenala osmiprocentní pokles na 8,3 miliardy dolarů.

Zajímavý je také pohled na celý fiskální rok 2026. Apple totiž za něj utržil rekordních 478,8 miliardy dolarů a vykázal čistý zisk 132,2 miliardy dolarů. Pro srovnání, v předchozím fiskálním roce dosáhl tržeb 416,2 miliardy a zisku 112 miliard dolarů. Růst je tedy značný. 

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Apple věří v další rekordy

K finančním výsledkům se nepřekvapivě vyjádřil i nový generální ředitel Apple John Ternus, který na začátku září vystřídal Tima Cooka. Ten si výsledky pochvaluje a připisuje jí mimořádně silné produktové nabídce, do které patří nejen iPhone 18 Pro a skládací iPhone Duo, ale také nové Macy s dotykovými displeji či produkty pro chytrou domácnost.

Apple navíc očekává, že nadcházející vánoční čtvrtletí bude z hlediska tržeb vůbec nejúspěšnější v jeho historii. Počítá totiž s meziročním růstem o 7 až 10 %, přestože nadále čelí omezeným dodávkám některých zařízení a rostoucím cenám pamětí. Zda se mu jeho vize povede naplnit samozřejmě ukáží až reálné prodeje, ale faktem je, že Apple produkty evidentně táhnou čím dál tím víc. 

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Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Apple

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