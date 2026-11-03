Apple oznámil rekordní výsledky! Za pouhé tři měsíce vydělal přes 30 miliard dolarů

Přestože se v posledních měsících poměrně často hovoří o tom, že Apple ztrácí dech a jeho produkty už nedokážou zákazníky nadchnout tak jako dříve, nejnovější finanční výsledky z dnešní noci ukazují něco trochu jiného. Kalifornský gigant totiž zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí letošního roku, tedy období od července do září, a nutno uznat, že jsou opět impozantní. Za pouhé tři měsíce totiž utržil neuvěřitelných 114,5 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Ještě zajímavější je pak čistý zisk, který dosáhl 30,7 miliardy dolarů oproti loňským 27,5 miliardy.
Největší zásluhu na skvělých výsledcích mají tradičně iPhone, jejichž prodeje přinesly Apple tržby ve výši 57,6 miliardy dolarů, což je o 17 % více než před rokem a zároveň rekordní výsledek pro zářijové čtvrtletí. Výrazně se však dařilo také počítačům Mac, které meziročně vyrostly o 24 % na 10,8 miliardy dolarů. Podle Applu k tomu přispěl zejména zájem o MacBook Neo a MacBook Pro, přičemž druhý zmiňovaný model je pak pro mě docela překvapením vzhledem k tomu, že svět dlouhou dobu dopředu věděl, že Apple chystá podstatně lepší model s OLED displejem. Na druhou stranu je ale pravda, že v souvislosti s OLED modelem se spekulovalo o skokovém zvýšení ceny, takže je možné, že se někteří lidé prostě „jen“ předzásobili.
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Velmi dobře si vedly rovněž služby, mezi které patří například App Store, iCloud či Apple Music. Jejich tržby totiž dosáhly historického maxima 31,6 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 10 %. O poznání hůře na tom byly iPady, jejichž tržby klesly o 10 % na 6,2 miliardy dolarů. Zde si naopak troufám říci, že se nic jiného ani čekat nedalo vzhledem k tomu, že Apple letos rezignova na jejich větší aktualizaci – tedy samozřejmě s výjimkou iPadu mini, který se však ukázal teprve nedávno. Kategorie zahrnující Apple Watch, AirPods a další příslušenství pak zaznamenala osmiprocentní pokles na 8,3 miliardy dolarů.
Zajímavý je také pohled na celý fiskální rok 2026. Apple totiž za něj utržil rekordních 478,8 miliardy dolarů a vykázal čistý zisk 132,2 miliardy dolarů. Pro srovnání, v předchozím fiskálním roce dosáhl tržeb 416,2 miliardy a zisku 112 miliard dolarů. Růst je tedy značný.
Apple věří v další rekordy
K finančním výsledkům se nepřekvapivě vyjádřil i nový generální ředitel Apple John Ternus, který na začátku září vystřídal Tima Cooka. Ten si výsledky pochvaluje a připisuje jí mimořádně silné produktové nabídce, do které patří nejen iPhone 18 Pro a skládací iPhone Duo, ale také nové Macy s dotykovými displeji či produkty pro chytrou domácnost.
Apple navíc očekává, že nadcházející vánoční čtvrtletí bude z hlediska tržeb vůbec nejúspěšnější v jeho historii. Počítá totiž s meziročním růstem o 7 až 10 %, přestože nadále čelí omezeným dodávkám některých zařízení a rostoucím cenám pamětí. Zda se mu jeho vize povede naplnit samozřejmě ukáží až reálné prodeje, ale faktem je, že Apple produkty evidentně táhnou čím dál tím víc.