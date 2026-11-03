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Apple HomeView může dostat nečekanou funkci. Promění se v bezpečnostní kameru

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Když Apple před pár týdny představil svůj nový chytrý displej HomeView, bylo jasné, že chce jeho prostřednictvím posunout ovládání chytré domácnosti na další úroveň. Novinka totiž kombinuje dotykový displej, chytrou asistentku Siri, ovládání Domácnosti a podporu řady dalších Apple aplikací do jediného zařízení. Jak se však nyní ukazuje, Apple má možná v rukávu ještě jedno poměrně zajímavé překvapení. HomeView by totiž mohl fungovat také jako plnohodnotná domácí bezpečnostní kamera, díky čemuž by dokázal nejen ovládat chytrou domácnost, ale také ji hlídat.

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S informací přišel jako první leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, který v kódu systému HomeView Software 27.2 objevil řadu dosud nepředstavených funkcí, mezi kterými figurují také nastavení umožňující využít vestavěnou kameru HomeView pro zabezpečení domácnosti prostřednictvím HomeKit Secure Video. Jinými slovy, displej by mohl sledovat dění ve svém okolí, upozorňovat na pohyb a v případě potřeby pořizovat záznamy.

Apple Home Collection HomeView 261013 Apple-Home-Collection-HomeView-261013
Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView color family 261013 Apple-HomeView-color-family-261013
Apple HomeView collection of faces 261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013
Apple HomeView Apple Podcasts Lyrics Apple Music 261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013
Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
Apple HomeView Apple Intelligence broad world knowledge 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013
HomeVIew Concept HomeVIew Concept
HomeVIew HomeVIew
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Podle objeveného kódu navíc Apple připravuje hned čtyři režimy fungování kamery. Vedle úplného vypnutí by tak mělo být možné aktivovat pouze detekci pohybu, živé streamování obrazu nebo kombinaci streamování a automatického nahrávání. Uživatelé by si navíc mohli nastavit rozdílné chování podle toho, zda jsou doma, mimo domov nebo například spí.

Apple navíc u kamerového režimu samozřejmě počítá i s určitou formou zabezpečení. Přístup k živému obrazu a záznamům by například měli mít pouze členové domácnosti, přičemž při spuštění přenosu či nahrávání by se na HomeView rozsvítil zelený indikátor a zaznělo zvukové upozornění. O změnách nastavení kamery by pak měli být informováni všichni členové domácnosti skrze notifikaci. Apple tak zjevně myslí i na to, aby případné využívání kamery nebylo možné před ostatními jednoduše skrýt.

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Je však potřeba zdůraznit, že Apple tuto funkci zatím oficiálně nepředstavil a její přítomnost v kódu automaticky neznamená, že bude dostupná hned při zahájení prodejů HomeView 13. listopadu. Klidně se tak může stát, že ji společnost zpřístupní až v některé z budoucích softwarových aktualizací, případně se jejího veřejného vydání vůbec nedočkáme. Ostatně, opožděné zprovoznění funkcí jsme viděli třeba i v minulosti u HomePodů mini, které Apple skrze jednu z pozdějších softwarových aktualizací proměnil v malé teploměry a vlhkoměry. Absolutně by mě proto nepřekvapilo, kdyby se zde stalo totéž. 

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Zdroj
Diskuze
Apple

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