Apple HomeView může dostat nečekanou funkci. Promění se v bezpečnostní kameru

Když Apple před pár týdny představil svůj nový chytrý displej HomeView, bylo jasné, že chce jeho prostřednictvím posunout ovládání chytré domácnosti na další úroveň. Novinka totiž kombinuje dotykový displej, chytrou asistentku Siri, ovládání Domácnosti a podporu řady dalších Apple aplikací do jediného zařízení. Jak se však nyní ukazuje, Apple má možná v rukávu ještě jedno poměrně zajímavé překvapení. HomeView by totiž mohl fungovat také jako plnohodnotná domácí bezpečnostní kamera, díky čemuž by dokázal nejen ovládat chytrou domácnost, ale také ji hlídat.
S informací přišel jako první leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, který v kódu systému HomeView Software 27.2 objevil řadu dosud nepředstavených funkcí, mezi kterými figurují také nastavení umožňující využít vestavěnou kameru HomeView pro zabezpečení domácnosti prostřednictvím HomeKit Secure Video. Jinými slovy, displej by mohl sledovat dění ve svém okolí, upozorňovat na pohyb a v případě potřeby pořizovat záznamy.
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Podle objeveného kódu navíc Apple připravuje hned čtyři režimy fungování kamery. Vedle úplného vypnutí by tak mělo být možné aktivovat pouze detekci pohybu, živé streamování obrazu nebo kombinaci streamování a automatického nahrávání. Uživatelé by si navíc mohli nastavit rozdílné chování podle toho, zda jsou doma, mimo domov nebo například spí.
Apple navíc u kamerového režimu samozřejmě počítá i s určitou formou zabezpečení. Přístup k živému obrazu a záznamům by například měli mít pouze členové domácnosti, přičemž při spuštění přenosu či nahrávání by se na HomeView rozsvítil zelený indikátor a zaznělo zvukové upozornění. O změnách nastavení kamery by pak měli být informováni všichni členové domácnosti skrze notifikaci. Apple tak zjevně myslí i na to, aby případné využívání kamery nebylo možné před ostatními jednoduše skrýt.
Je však potřeba zdůraznit, že Apple tuto funkci zatím oficiálně nepředstavil a její přítomnost v kódu automaticky neznamená, že bude dostupná hned při zahájení prodejů HomeView 13. listopadu. Klidně se tak může stát, že ji společnost zpřístupní až v některé z budoucích softwarových aktualizací, případně se jejího veřejného vydání vůbec nedočkáme. Ostatně, opožděné zprovoznění funkcí jsme viděli třeba i v minulosti u HomePodů mini, které Apple skrze jednu z pozdějších softwarových aktualizací proměnil v malé teploměry a vlhkoměry. Absolutně by mě proto nepřekvapilo, kdyby se zde stalo totéž.