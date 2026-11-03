Apple chystá další dvě aktualizace iOS! Obě mají navíc dorazit už v nejbližších dnech

Ačkoliv Apple teprve před týdnem vydal iOS 27.2, co nevidět bychom se měli dočkat vypuštění dalších verzí OS z jeho dílny. Podle nových informací totiž kalifornský gigant interně testuje iOS 27.2.1 s opravami chyb, jehož vydání bychom se měli dočkat nejspíš už v řádu několika málo dnů. A aby toho nebylo málo, prakticky za dveřmi je také první beta verze iOS 27.3, která přinese další novinky. Co tedy Apple pro majitele iPhone chystá?
Na přípravy iOS 27.2.1 upozornil portál MacRumors, v jehož návštěvnických statistikách se začala objevovat zařízení využívající právě tuto dosud nevydanou verzi systému. Podobné záznamy přitom v minulosti vždy spolehlivě předpovídaly blížící se vydání aktualizací, a je tedy pravděpodobné, že ani tentokrát nebudeme čekat příliš dlouho. Samozřejmě můžeme jen hádat, zda se tak stane dnes či až v následujících dnech. Obecně ale platí, že když systém obsahuje zejména větší bezpečnostní chyby, vydání je bezprostřední, což se zde nejspíš úplně neděje vzhledem k testování. Nedivil bych se tedy spíš opravám některých problémů, které se objevily po zahájení prodejů skládacího iPhone Duo. Zda se však Apple zaměří například na chybějící možnost změny zvětšení displeje, zatím nevíme.
Podstatně zajímavější bude iOS 27.3, jehož první vývojářská beta by měla dorazit již dnes, tedy v úterý 3. listopadu. Apple totiž minulý týden v Číně oznámil, že testování nové verze začne 4. listopadu tamního času, což vzhledem k časovému posunu odpovídá právě dnešku ve Spojených státech. Jednou z hlavních novinek iOS 27.3 pak bude zpřístupnění vybraných funkcí Apple Intelligence v Číně. Apple pro čínský trh spolupracuje s Alibabou, jejíž AI model Qwen má doplnit některé funkce Siri a dalších systémových nástrojů. Nová Siri AI představená na WWDC 2026 však součástí této čínské aktualizace nebude.
Fotogalerie
Pro nás v Česku je nicméně podstatné především to, jaké další změny iOS 27.3 přinese. Ty zatím Apple neodhalil, přičemž veřejné vydání aktualizace plánuje na prosinec. Osobně bych si nicméně vsadil na nasazení přepracované aplikace Zdraví v kombinaci s řadou dalších optimalizací pro iPhone Duo, jehož software si zcela určitě zaslouží ještě v mnoha směrech doladit.