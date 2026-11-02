Obří LEGO Godzilla konečně odhalena! Unikly fotografie krabice i detaily o vydání

O tom, že LEGO chystá skutečně monstrózní stavebnici Godzilly, jsme vás informovali již před několika týdny. Tehdy se však jednalo především o informace od leakerů, podle kterých měl legendární filmový ještěr dorazit v listopadu letošního roku, nabídnout více než 5300 dílků a stát zhruba 450 dolarů. Nyní je však o setu opět o něco jasněji. Na internet se totiž dostaly první fotografie krabice připravovaného setu LEGO Ideas 21375 Godzilla, které odhalují nejen jeho skutečnou podobu, ale také několik zajímavých detailů. A musím říct, že pokud jste se na novinku těšili už po prvních únicích, nynější fotografie vás nejspíš nadchnou ještě víc.
Snímky zveřejnila komunita Brick Tap poté, co jeden z jejích členů narazil na připravovanou stavebnici přímo v obchodě, díky čemuž si tak můžeme Godzillu konečně prohlédnout z několika úhlů, a především se podívat na to, jak LEGO její podobu skutečně zpracovalo. Podle nových informací se bude stavebnice skládat z 5363 dílků, přičemž do prodeje má zamířit 27. listopadu, tedy symbolicky na letošní Black Friday. Cena by se měla pohybovat kolem 450 dolarů, což z ní udělá jeden z nejdražších LEGO Ideas modelů.
Fotogalerie
Godzilla vypadá naprosto fantasticky
Z fotografií je patrné, že se LEGO rozhodlo vsadit na podobu Godzilly známou z filmového MonsterVerse. Výsledkem je obrovský černošedý ještěr s mohutnými končetinami, dlouhým ocasem a charakteristickými ostny na zádech, které jsou vytvořeny z průsvitných modrých dílků. které jsou podle mě jedním z nejpovedenějších prvků celé stavebnice, jelikož modelu dodávají skutečně působivý vzhled a zároveň připomínají okamžiky, kdy se Godzilla připravuje použít svůj atomový dech.
Právě atomový dech pak bezesporu patří mezi další zajímavosti této novinky. LEGO totiž podle fotografií umožní připevnit Godzille do otevřené tlamy dlouhý modrý efekt znázorňující její ničivý výboj. Ten lze zřejmě jednoduše vyjmout a nahradit klasickým jazykem, takže si budete moci vybrat, zda chcete Godzillu vystavit v bojové pozici, nebo v její o něco klidnější podobě.
Velmi zajímavá je také samotná konstrukce těla. LEGO využilo kombinaci nejrůznějších zaoblených dílků, velkých panelů a klasických kostek, díky čemuž působí Godzilla poměrně přirozeně, přestože je na první pohled jasné, že jde o LEGO. Obzvlášť zdařile pak vypadá hlava s mohutnými čelistmi, drobnýma očima a výraznými zuby, stejně jako silné zadní končetiny nebo dlouhý ocas.
Na zadní straně krabice navíc najdeme i rozměry, které potvrzují, že rozhodně nepůjde o žádného drobečka. Godzilla má podle nich měřit přibližně 70 centimetrů na výšku a 40 centimetrů na délku v uvedeném bočním rozměru. Pokud si tedy novinku plánujete pořídit, bude dobré začít přemýšlet také nad tím, kam ji vlastně vystavíte. Ostatně už samotné fotografie naznačují, že půjde o model, který na poličce jen tak nepřehlédnete.
LEGO přidá i speciální dárek zdarma
Aby toho nebylo málo, LEGO má podle Brick Tap k vydání Godzilly připravovat také speciální dárek k nákupu. Konkrétně má jít o stavebnici LEGO 40888 Godzilla Footprint, tedy model Godzilliny stopy, který bude možné získat zdarma při zakoupení hlavního setu 21375. Podoba samotného dárku nicméně zatím odhalena nebyla, byť už samotná myšlenka tematické Godzilliny stopy mi přijde jako velmi povedený doplněk. Zvlášť pokud LEGO připraví něco, co půjde vystavit přímo vedle hlavního modelu.
Je samozřejmě potřeba dodat, že přestože nyní máme k dispozici fotografie krabice, LEGO stavebnici zatím oficiálně nepředstavilo. Termín vydání, cena i podmínky získání dárku tak stále vycházejí z neoficiálních informací. Samotná podoba modelu už je ale díky uniklým fotografiím podstatně jasnější a osobně musím říct, že mě Godzilla opravdu baví. LEGO se totiž podařilo vytvořit model, který působí monumentálně, zachovává charakteristické rysy filmové předlohy a zároveň nabízí několik zajímavých možností vystavení. Pokud navíc skutečně dorazí už na Black Friday, máme před sebou dost možná jeden z největších LEGO hitů letošních Vánoc.