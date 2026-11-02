O2 představilo vánoční nadílku! Telefony nabízí už od 1 Kč a zákazníkům rozdává Kofolu zdarma

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a spolu s nimi začínají obchodníci i operátoři vytahovat nejrůznější slevové akce, kterými se snaží zákazníkům usnadnit nebo minimálně zpříjemnit nákupy dárků. Výjimkou není ani české O2, které před pár minutami odstartovalo svou letošní vánoční nabídku. Ta přináší nejen zvýhodněné telefony, tablety či nejrůznější příslušenství, ale také možnost pořídit si vybraná zařízení s počáteční platbou pouhé jedné koruny. A aby toho nebylo málo, operátor se letos spojil s Kofolou, díky čemuž si mohou jeho zákazníci vyzvednout malý vánoční dárek zdarma.
Telefony se slevami i na splátky bez navýšení
Jedním z hlavních lákadel letošní vánoční nabídky O2 je Samsung Galaxy S26 FE, který operátor nabízí za 14 799 Kč po uplatnění slevy 4 890 Kč v aplikaci Moje O2. Z dalších zajímavých zařízení stojí za zmínku například Xiaomi Redmi Note 17 5G za 5 799 Kč, Xiaomi Redmi 17 5G za 4 801 Kč nebo Motorola Moto G67 5G za stejnou cenu.
Pokud pak hledáte spíše tablet, v nabídce nechybí Lenovo Idea Tab 5G za 4 801 Kč, který lze díky službě O2 Connect využívat s mobilními daty i mimo dosah domácí Wi-Fi. Fanoušky Apple může zase zaujmout iPhone 18 Pro za 34 989 Kč, který si lze rezervovat na prodejně a podle operátora vyzvednout již za 30 minut. K dispozici je také nákup na splátky s počáteční platbou 16 989 Kč.
O2 navíc umožňuje vybraná zařízení pořídit s úvodní platbou jedné koruny a zbývající částku doplatit v měsíčních splátkách bez navýšení. Nejde tedy automaticky o telefon za jednu korunu celkem. Od 5. listopadu pak přibude další zajímavá možnost pro zákazníky O2 Spolu. Ti si budou moci místo pravidelné měsíční slevy zvolit jednorázovou slevu až 4 800 Kč na nový telefon, kterou lze kombinovat s kupóny z Moje O2. U vybraných modelů tak může výsledná cena skutečně klesnout až na jednu korunu.
Kofola zdarma pro každého zákazníka
Vedle elektroniky si O2 připravilo také jednu netradiční vánoční pozornost. Ve spolupráci s Kofolou totiž nabízí každému svému zákazníkovi plechovku z limitované vánoční edice zdarma. Stačí si v aplikaci Moje O2 vyzvednout příslušný kupón a následně jej uplatnit v některé z O2 Prodejen. Akce platí do 30. listopadu nebo do vyčerpání zásob. Na plechovku si navíc můžete přímo na prodejně napsat vlastní věnování.
Spolupráce obou značek se promítne také do vánoční reklamy, ve které se objeví známé prasátko z legendárního spotu Kofoly. Hudební doprovod pak obstará nová verze melodie Ondřeje Soukupa a píseň Šťastný a veselý od Lenny a Marcella, která vyjde 6. listopadu.