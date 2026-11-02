Melt pro macOS: poslední snímky a nahrávky obrazovky na jedno kliknutí z lišty menu

Snímky obrazovky se na Macu rychle hromadí na ploše a ten, který právě potřebujete, se v hromadě hledá špatně. Melt je malá aplikace v liště menu, která drží poslední snímky i nahrávky obrazovky na jednom místě a ty staré umí na požádání přesunout do Koše.
Karta v panelu Melt se přetáhne přímo do cílové aplikace. Soubor, který se tam dostane, je originál.
Kam mizí snímky obrazovky
macOS ukládá snímky ze zkratky Cmd+Shift+4 nebo Cmd+Shift+5 ve výchozím nastavení na plochu. Miniatura v rohu obrazovky po chvíli zmizí a soubory zůstávají. Kdo dělá snímky a nahrávky denně, třeba grafik, vývojář, tester nebo autor návodů, má brzy plochu plnou souborů a o jejich mazání si nikdo nepamatuje.
Panel v liště menu místo hledání ve Finderu
Melt sleduje jednu složku, kterou si vyberete. Nejlépe tu, do které ukládá systémový nástroj pro snímky (Snímek obrazovky → Volby → Uložit do). Nový snímek nebo dokončená nahrávka se v panelu objeví sama, bez obnovování. Karta ukazuje náhled a po najetí myší také název souboru, rozlišení nebo délku nahrávky a stáří souboru.
Panel s posledními snímky a nahrávkou obrazovky.
Pracuje s originálem, ne s kopií
Kartu můžete přetáhnout do libovolné aplikace nebo do Finderu a vloží se původní soubor, který zůstane na svém místě. Obrázek jde zkopírovat do schránky, libovolný soubor sdílet, ukázat ve Finderu nebo otevřít dvojklikem. Melt si nevytváří vlastní knihovnu ani kopie. Panel se dá ovládat i z klávesnice: šipky procházejí snímky, Delete přesouvá do Koše, Cmd+C kopíruje, Cmd+F ukáže soubor ve Finderu a Cmd+P ho připne.
Co je důležité, připněte
Připnuté snímky mají vlastní sekci nad těmi posledními a automatický úklid se jich nikdy nedotkne. Připnutí mění jen drobná metadata uložená v Macu, samotný soubor zůstává tam, kde byl.
Připnuté snímky mají vlastní sekci.
Úklid, který si musíte zapnout sami
Automatický úklid je ve výchozím stavu vypnutý. Po zapnutí se nepřipnuté snímky a nahrávky po 1, 7 nebo 30 dnech přesunou do systémového Koše, takže je lze vrátit zpět. Týká se jen souborů, které Melt zaregistroval za běhu. Starý nepořádek na ploše sám neuklízí. K dispozici je i ruční přesun všech nepřipnutých snímků do Koše, vždy s potvrzením.
V nastavení si zvolíte, po kolika dnech se nepřipnuté soubory přesunou do Koše.
Lokálně, bez účtu a bez předplatného
Melt nevyžaduje účet, nepoužívá cloud a neposílá žádná data. Aplikace z Mac App Store běží v sandboxu a vidí jen složku, kterou jí povolíte. Ukládá pouze cesty k souborům, data a stav připnutí, nikoli obsah snímků.
Co Melt nedělá
Snímky sám nepořizuje, používá k tomu systémový nástroj. Nemá editor ani anotace, sleduje jedinou složku najednou a neimportuje soubory, které vznikly před spuštěním nebo když byla aplikace zavřená. Snímky uložené jen do schránky nezachytí. Rozhraní je zatím pouze v angličtině.
Cena a dostupnost
Melt 1.0.1 vyžaduje macOS 15 Sequoia nebo novější. Je to jednorázový nákup bez předplatného a bez nákupů v aplikaci. Do 9. listopadu 2026 stojí v akci 79 Kč místo běžných 129 Kč. Aplikaci najdete v Mac App Store, krátké video a další podrobnosti na webu aplikace.