Mapy.com chystají velkou novinku pro Apple Watch! Na hodinkách si konečně stáhnete offline mapy

Pokud patříte mezi uživatele české mapové aplikace Mapy.com a zároveň vlastníte Apple Watch, máme pro vás velmi zajímavou zprávu. Vývojáři totiž na sociálních sítích zveřejnili nenápadnou upoutávku, která naznačuje příchod funkce, po níž řada uživatelů chytrých hodinek dlouhodobě volá. Řeč je konkrétně o možnosti stahování offline map přímo do Apple Watch, díky čemuž by se jejich využitelnost při turistice, běhání či dalších venkovních aktivitách mohla posunout na zcela novou úroveň.
Na oficiálním účtu Mapy.com se totiž objevil příspěvek s jednoduchým textem „Něco se peče…“, který doprovázejí hashtagy #OfflineMapy a #ChytreHodinky. Mnohem zajímavější je však přiložená fotografie Apple Watch, na jejichž displeji je vidět nabídka jednotlivých českých krajů včetně velikosti mapových podkladů a tlačítek pro jejich stažení. Například mapa Libereckého kraje má podle fotografie velikost 76,6 MB, zatímco Moravskoslezský kraj zabírá 110,8 MB.
Skvělá zpráva nejen pro turisty
Pokud vývojáři Seznamu dotáhnou vše do zdárného konce, uživatelé si budou moci vybrané mapové podklady uložit přímo do paměti hodinek a následně je využívat i bez internetového připojení. To by se mohlo hodit například při výletech do hor, běhání v přírodě nebo obecně při aktivitách, kdy člověk nechce mít neustále po ruce iPhone. Je však potřeba dodat, že Mapy.com zatím novinku oficiálně nepředstavily. Nevíme proto, kdy přesně bude dostupná, zda bude vyžadovat předplatné Premium ani jaké konkrétní funkce nabídne. Z fotografie je nicméně zřejmé, že vývojáři již mají připravené rozhraní pro správu offline map přímo na Apple Watch.
Osobně musím říci, že mě podobná novinka velmi těší. Mapy.com totiž považuji za jednu z nejlepších aplikací pro turistiku a možnost mít jejich mapové podklady přímo v hodinkách bez nutnosti internetového připojení mi dává obrovský smysl. Zvlášť při běhání nebo delších výletech, kdy člověk nechce vytahovat telefon z kapsy pokaždé, když si potřebuje ověřit trasu. Teď už tedy nezbývá než doufat, že na oficiální představení a následné vydání nebudeme čekat příliš dlouho.