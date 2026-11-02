Zavřít reklamu

Kdy vyjde iOS 27.3 Beta 1

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
1

Apple udělal neobvyklý krok a prozradil, kdy můžeme očekávat vydání další bety iOS. V rámci tiskové zprávy pro čínský trh totiž společnost oznámila, že testování Apple Intelligence v Číně odstartuje 4. listopadu, a to jako součást nové beta verze. A ačkoliv Apple přímo nejmenoval iOS 27.3, je prakticky jisté, že onou „beta verzí“ myslí právě tento systém.

Úspěšná jednání a prosincový start

Přípravám na spuštění v Číně předcházely zdlouhavé diskuze s tamními regulačními úřady. Apple však nedávno potvrdil, že získal potřebná povolení. Zpráva z čínského Newsroomu uvádí, že po listopadovém testování bude finální verze zpřístupněna široké veřejnosti v prosinci, ruku v ruce s oficiálním vydáním iOS 27.3.

Mohlo by vás zajímat

Qwen od Alibaby místo Siri AI

Vzhledem ke specifickým pravidlům čínského trhu zde nebude k dispozici pokročilá funkce Siri AI. Apple místo toho integroval lokální model Qwen od společnosti Alibaba. Ten zastane ty nejsložitější úkony, jakými jsou nástroje pro psaní a funkce Visual Intelligence. Uživatelé tak budou moci analyzovat fotografie, dokumenty včetně PDF, nebo nechat umělou inteligenci generovat zcela nové texty. K modelu Qwen se připojí skrze vlastní účet nebo pomocí funkce Sign in with Apple. Základní Siri však vylepšení dostane, a to včetně populární funkce Type to Siri.

siri ai visual intelligence siri ai visual intelligence
siri ai visual intelligence siri ai visual intelligence
siri ai siri ai
siri ai siri ai
siri mode in camera siri mode in camera
apple siri ai apple siri ai
apple siri ai apple siri ai
english siri avaible english siri avaible
Apple iPhone Duo Siri AI app 260909 Apple-iPhone-Duo-Siri-AI-app-260909
Vstoupit do galerie

Exkluzivně pro iPhony a nabito funkcemi

Zajímavostí je, že první vlna Apple Intelligence v Číně bude omezena výlučně na iPhony. Podpora pro další jablečná zařízení přijde až po získání dalších regulačních schválení. Funkce si užijí majitelé iPhonů 15 Pro, řady 16 a novějších, včetně modelů iPhone Air a iPhone Duo. Podmínkou je nastavení systému a Siri do angličtiny nebo zjednodušené čínštiny.

Součástí prosincového balíčku pak budou i další známé funkce z globálního trhu. Chybět nebudou sumarizace a prioritizace notifikací, živé překlady v hovorech a zprávách, chytré odpovědi, generování Genmoji, retušování snímků či pokročilé vyhledávání ve fotkách pomocí přirozeného jazyka. Tuzemského uživatele asi Siri AI v Číně vůbec nezajímá a naopak se ptá, kdy si veškeré vymoženosti Siri AI užijeme u nás. Je pro vás Siri AI argumentem ke koupi nového jablečného zařízení?

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.