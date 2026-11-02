Kdy vyjde iOS 27.3 Beta 1

Apple udělal neobvyklý krok a prozradil, kdy můžeme očekávat vydání další bety iOS. V rámci tiskové zprávy pro čínský trh totiž společnost oznámila, že testování Apple Intelligence v Číně odstartuje 4. listopadu, a to jako součást nové beta verze. A ačkoliv Apple přímo nejmenoval iOS 27.3, je prakticky jisté, že onou „beta verzí“ myslí právě tento systém.
Úspěšná jednání a prosincový start
Přípravám na spuštění v Číně předcházely zdlouhavé diskuze s tamními regulačními úřady. Apple však nedávno potvrdil, že získal potřebná povolení. Zpráva z čínského Newsroomu uvádí, že po listopadovém testování bude finální verze zpřístupněna široké veřejnosti v prosinci, ruku v ruce s oficiálním vydáním iOS 27.3.
Qwen od Alibaby místo Siri AI
Vzhledem ke specifickým pravidlům čínského trhu zde nebude k dispozici pokročilá funkce Siri AI. Apple místo toho integroval lokální model Qwen od společnosti Alibaba. Ten zastane ty nejsložitější úkony, jakými jsou nástroje pro psaní a funkce Visual Intelligence. Uživatelé tak budou moci analyzovat fotografie, dokumenty včetně PDF, nebo nechat umělou inteligenci generovat zcela nové texty. K modelu Qwen se připojí skrze vlastní účet nebo pomocí funkce Sign in with Apple. Základní Siri však vylepšení dostane, a to včetně populární funkce Type to Siri.
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Exkluzivně pro iPhony a nabito funkcemi
Zajímavostí je, že první vlna Apple Intelligence v Číně bude omezena výlučně na iPhony. Podpora pro další jablečná zařízení přijde až po získání dalších regulačních schválení. Funkce si užijí majitelé iPhonů 15 Pro, řady 16 a novějších, včetně modelů iPhone Air a iPhone Duo. Podmínkou je nastavení systému a Siri do angličtiny nebo zjednodušené čínštiny.
Součástí prosincového balíčku pak budou i další známé funkce z globálního trhu. Chybět nebudou sumarizace a prioritizace notifikací, živé překlady v hovorech a zprávách, chytré odpovědi, generování Genmoji, retušování snímků či pokročilé vyhledávání ve fotkách pomocí přirozeného jazyka. Tuzemského uživatele asi Siri AI v Číně vůbec nezajímá a naopak se ptá, kdy si veškeré vymoženosti Siri AI užijeme u nás. Je pro vás Siri AI argumentem ke koupi nového jablečného zařízení?
Není, proč by byl, když Apple AI tady prostě není a ani nebude???