Jaký je originální Apple Folio kryt pro iPhone Duo? Můžete ho milovat i nenávidět

Spolu s iPhone Duo zamířily před nedávnem do prodeje i dva originální kryty, které se od sebe liší jak designem, tak i cenou. Mě se do rukou dostal dražší a troufnu si říci, že i podstatně specifičtější Folio kryt a protože se právě tento doplněk na internetu řeší podle mého sledování poměrně intenzivně v souvislosti s tím, zda se jej vyplatí pořídit či nikoliv, v následujících řádcích se vám pokusím vylíčit alespoň zčásti mé dosavadní dojmy z něj. Recenze tohoto příslušenství totiž ještě potřebuje „uzrát“ například kvůli co nejkomplexnějšímu prověření výdrže odolnosti použitého materiálu a tak podobně.
Apple popisuje ve svém Online Storu slovy: „ Folio se stojánkem vyrobené ze speciální technické tkaniny TechWoven navrhla společnost Apple přímo na míru iPhonu Duo. Tenký a lehký kryt má integrovanou opěrku, takže se dá napolohovat do různých úhlů pro pohodlné čtení, sledování videí nebo hovory na FaceTimu. Když opěrku nepotřebuješ, hladce ji zaklapneš zpátky. Díky integrovaným magnetům, které se s iPhonem Duo dokonale zarovnají, působí připnutí dalších doplňků pokaždé kouzelně a bezdrátové nabíjení je rychlejší. Když iPhone potřebuješ nabít, stačí k němu s nasazeným krytem za odklopeným stojánkem přicvaknout nabíječku MagSafe, nabíječku s certifikací Qi2 25W nebo nabíječku s certifikací Qi.“ Zároveň si za tento doplňek účtuje 3490 Kč, zatímco za klasický kryt chce 1990 Kč. Takřka dvojnásobná cena by tak v leckom evokovala to, že je Folio oproti „klasice“ ve všech směrech lepší. To bych ale upřímně tak úplně netvrdil.
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Po prvních zhruba 10 dnech s Folio krytem na iPhone Duo se mi totiž chce říci v první řadě to, že pokud od něj čekáte ochranu (tedy obecně to, co tak nějak člověk od krytu očekává), čekáte ji tak trochu marně. Folio je totiž jen magneticky připevnitelné flipové pouzdro, které absolutně nechrání hrany zařízení, avšak kromě zad kryje logicky i displej. Navrch nabízí ještě integrovaný stojánek, který po vyklopení umožní například jednoduché sledování videí bez držení, FaceTime videohovory a tak podobně. Pokud ale flipovým pouzdrům nefandíte, bude vás zcela upřímně neustálá nutnost odklápění jedné ze stran pouzdra, která kryje vnější displej, nejspíš štvát.
Já flipová pouzdra nikdy nepoužíval, protože mi obecně přijdou docela nepraktická, ale vzhledem k unikátnosti iPhone Duo jako takového jsem si jej zde přeci jen chtěl vyzkoušet. A musím říci, že spíš než nutnost odklopit vždy při kontrole vnějšího displeje jednu z částí pouzdra (což mimochodem neuděláte jednou rukou, takže i v uzavřeném stavu potřebujete leckdy k ovládání iPhone Duo obě ruce) mě docela limituje tento kryt při focení.
Pokud se totiž rozhodnete fotit s telefonem v uzavřeném stavu a tedy si odklopíte jednu z částí Folio krytu, logicky máte tendenci ji překlopit tak, aby se opřela o záda telefonu a nikde zbytečně nevlála. Háček je ale v tom, že jakmile Folio takto otevřete, překryjete si tím zadní fotoaparáte, takže nic nevyfotíte. To je jednak dle mého docela nešťastné a jednak minimálně zprvu i trochu nervy drásající stav, protože si dost možná při prvních takových pokusech o focení neuvědomíte, že máte foťáky fyzicky překryté a že to, že v hledáčku nic nevidíte, není známkou rozbitého telefonu či něčeho podobného, ale spíš tak trochu nelogičnosti v krytu.
Když si ale člověk na tuto skutečnost zvykne a zároveň přijme fakt, že když už telefon chytí do rukou, musí mu věnovat více pozornosti kvůli odkrytí displeje než by tomu bylo u klasického krytu, pak věřím, že vás Folio vlastně může docela bavit. Na telefonu totiž drží díky integrovaným magnetům naprosto parádně a stojánek, který lze z jeho zad vyklopit, je mimořádně stabilní i v krajních polohách. Člověk si tak může velmi pěkně přizpůsobit náklon displeje přesně jeho potřebám, což mi přijde opravdu fajn.
S magnety a přichycením Folio krytu na záda telefonu se pak nepřekvapivě pojí i skutečnost, že se jedná z hlediska instalace o velmi přívětivé příslušenství. Jinými slovy, nečeká vás zde žádné páčení telefonu z krytu či naopak jeho násilné „nacvakávání“ přes nepoddajné hrany. Konstrukce Folio krytu je natolik jednoduchá, že nic takového logicky nevyžaduje, byť samozřejmě za cenu nulové ochrany hran zařízení. Pozitivní je to hlavně pro ty z nás, kteří rádi používají telefon bez krytu, k čemuž Folio přímo vybízí. Například já jej tak používám primárně coby ochranu na ven, zatímco doma jej sundávám a užívám si to, jak je Duo v rozloženém stavu tenký a celkově líbivý.
Co tedy říci závěrem? Že po letech typově konzervativních krytů přišel Apple u iPhone Duo s něčím, co známe primárně z iPadů a co přitom může dávat smysl i pro mobilní telefon. Jen je potřeba brát Folio spíš jako elementární doplněk chránící vnějšek zařízení před škrábanci a tak podobně, který vypadá designově hezky a zároveň nabízí integrovaný stojánek a možnost snadného sejmutí. Pokud ale hledáte „skafandr“, který dodá vašemu iPhone Duo dokonalou ochranu, tyto vlastnosti od Folio krytu určitě nečekejte. Je to totiž skutečně úplně jiný přístup k ochraně zařízení formou krytu, než kterou Apple doposud u svých telefonů razil.