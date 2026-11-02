DATART spustil Black Friday! Zlevnil televize, mobily i spotřebiče

Komerční sdělení: Kdo si plánoval pořídit novou elektroniku, vybavit domácnost nebo začít s nákupem vánočních dárků, má nyní poměrně zajímavou příležitost. DATART totiž spustil svůj letošní Black Friday, v rámci kterého nabízí slevy až 50 % na širokou škálu produktů. Akce odstartovala 1. listopadu a potrvá až do 30. listopadu, takže na výběr je celý měsíc. A vzhledem k tomu, že zlevnily nejen mobilní telefony či televizory, ale také velké domácí spotřebiče, notebooky, sluchátka nebo třeba chytré hodinky, si na své přijde prakticky každý.
Od iPhone přes OLED televize až po pračky
Jedním z lákadel letošního Black Friday je bezesporu šíře nabídky. Pokud například přemýšlíte nad novou televizí, za pozornost stojí 65″ OLED televize LG OLED65C66LB, kterou DATART nabízí za 34 990 Kč namísto původních 59 991 Kč. Ušetřit tak lze více než 25 tisíc korun.
Zajímavé nabídky se však najdou také mezi produkty Apple. Například iPhone 15 se 128GB úložištěm nyní vychází na 16 490 Kč oproti původním 18 990 Kč. A pokud hledáte spíše něco na poslech hudby, sluchátka Marshall Major IV Bluetooth jsou k dispozici za 1 275 Kč místo 1 649 Kč.
Poměrně výrazné slevy najdeme i mezi domácími spotřebiči. Pračka AEG ProSense LF5Z48BC například zlevnila z 11 990 Kč na 8 602 Kč, zatímco kuchyňský robot ETA Gustus V Magnus lze pořídit za 4 737 Kč namísto 6 999 Kč. Za zmínku stojí také robotický vysavač Roborock Qrevo S Pro, jehož cena klesla ze 14 499 Kč na 7 646 Kč.
Black Friday se neomezuje jen na elektroniku
DATART však v rámci letošní akce nezapomíná ani na další kategorie. Ve slevách lze vybírat z notebooků, tabletů, herního příslušenství, chytré domácnosti, kávovarů, vysavačů či produktů pro péči o tělo. Nechybí ani hračky, stavebnice LEGO, vybavení do dílny a zahrady nebo příslušenství do auta.
Z konkrétních nabídek stojí za pozornost například notebook Asus Vivobook 15 za 9 716 Kč místo 13 990 Kč nebo chytré hodinky Garmin fēnix 8 za 16 990 Kč oproti původním 21 990 Kč. Milovníky fotografování pak může zaujmout Canon EOS 2000D s objektivem za 11 675 Kč namísto 14 490 Kč.
Black Friday v DATART potrvá až do 30. listopadu 2026, takže času na výběr je relativně dost. U konkrétních produktů se však může měnit dostupnost i nabídka, a proto se vyplatí s nákupem vyhlédnutého zboží příliš neotálet. Kompletní přehled zlevněných produktů najdete přímo v nabídce Black Friday na DATART.