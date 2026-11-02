Baterie nového iPadu mini 8 se zmenšila. Výdrž ale zachraňuje úsporný čip a OLED displej

Apple nedávno zveřejnil oficiální energetický štítek Evropské unie pro nový iPad mini 8, který odhaluje poněkud překvapivý detail o jeho baterii. Kapacita baterie u nového modelu mírně klesla. Předchozí generace disponovala akumulátorem s kapacitou 5 034 mAh, což odpovídá 19,3 Wh. Novinka si ovšem musí vystačit s kapacitou 4 900 mAh, tedy 18,9 Wh.
Úspornější hardware kompenzuje kapacitu
Navzdory menší baterii uvádí Apple ve svých oficiálních technických specifikacích u obou generací tabletu naprosto shodnou odhadovanou výdrž na jedno nabití. Úbytek kapacity totiž spolehlivě vyvažuje vyšší energetická efektivita nového procesoru A20 Pro. Zásadní roli v úspoře energie hraje také přechod na OLED displej, který dokáže být při vykreslování tmavšího obsahu výrazně šetrnější než LCD. Pro zobrazení skutečné černé se totiž jednotlivé pixely zcela vypnou, jelikož technologie OLED nevyužívá žádné plošné podsvícení.
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Tenčí design a nové technologie
Mírné zmenšení baterie je logickým důsledkem taktéž celkové změny proporcí. Nový iPad mini se pyšní úhlopříčkou 8,5 palce a je ve srovnání se svým předchůdcem o 15 procent tenčí a lehčí. K dalším výrazným novinkám patří podpora standardu Wi-Fi 7 nebo zbrusu nového zvukového systému Acoustic Display, který z vnějšího designu kompletně odstranil tradiční viditelné průduchy reproduktorů.
Předobjednávky jsou v plném proudu. Na pulty obchodů dorazí v pátek 6. listopadu, přičemž na americkém trhu je startovní cena stanovena na 699 dolarů. U nás od 19 990 korun. Jelikož jsem fanoušek této řady a vlastním již podstatně starý iPad mini 5, novinka mě zaujala. Ovšem vzhledem ke způsobu, jakým jej používám, tedy sledování fotbalu, Netflixu, YouTube apod., mi zatím zcela postačuje mini 5 s čipem A12. Ačkoli baterka už má to nejlepší za sebou.