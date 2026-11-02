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Apple začne prodávat HomeView se půl roku starým systémem. Důvod je překvapivě jednoduchý

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple má před sebou další zajímavý produktový start. Již 13. listopadu totiž začne prodávat HomeView, tedy svůj nový chytrý displej, který má ambice stát se centrem domácností využívajících ekosystém Apple. Jenže jak se nyní ukazuje, první majitele čeká hned po vybalení z krabice jedna drobná nepříjemnost. Novinka totiž dorazí s operačním systémem starým zhruba půl roku, který bude potřeba prakticky okamžitě aktualizovat. A přestože to může na první pohled působit poněkud zvláštně, celé to má poměrně logické vysvětlení.

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Na zajímavost upozornil portál MacRumors s odkazem na databázi AppleDB, podle které bude HomeView z výroby vybaven softwarem HomeView 26.5. Ten je přitom přibližně šest měsíců starý, zatímco Apple již na konci října vydal podstatně novější verzi HomeView 27.2. Právě její instalace proto bude uživatelům nabídnuta během prvotního nastavování zařízení.

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Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
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Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
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Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
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Nejde samozřejmě o žádnou katastrofu. Aktualizace nového zařízení při prvním spuštění není v dnešní době ničím neobvyklým. Zajímavé je však především to, co tato skutečnost naznačuje o samotném vývoji HomeView. O tom, že Apple musel uvedení svého chytrého domácího centra výrazně odložit, se totiž hovoří již delší dobu. A právě přítomnost takto starého softwaru naznačuje, že hardware mohl být připraven k expedici mnohem dříve, než se novinka skutečně dostane na pulty obchodů.

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Osobně musím říci, že mě podobné zjištění vlastně příliš nepřekvapuje. O komplikovaném vývoji HomeView se totiž spekulovalo dlouhé měsíce a nyní máme další poměrně zajímavou indicii, že Apple musel své původní plány skutečně výrazně přehodnotit. Pro samotné zákazníky se však ve výsledku nic zásadního nemění. Namísto okamžitého používání je zkrátka čeká jedna aktualizace navíc. Podstatně důležitější bude, zda HomeView po svém uvedení splní očekávání, která do něj Apple vkládá.

HomeView půjde zakoupit zde

Zdroj
Diskuze
Apple

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