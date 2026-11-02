Apple Watch ukazují špatný čas. Apple konečně poradil, jak nepříjemnou chybu vyřešit

Pokud jste si po nedávném přechodu z letního na zimní čas všimli, že vaše Apple Watch ukazují nesprávný čas, rozhodně nejste sami. Někteří uživatelé totiž po změně času narazili na poměrně kuriózní chybu, kvůli které jejich hodinky zobrazují čas posunutý o celou hodinu. Zdánlivě zásadní chyba má však naštěstí jednoduché řešení, které nyní prozradil Apple skrze podpůrný dokument.
Problém s časem se podle Apple týká funkce Always-On displeje, tedy režimu, ve kterém hodinky zobrazují ciferník i ve chvíli, kdy máte ruku spuštěnou. Právě tehdy se dle něj může na displeji objevovat původní letní čas s tím, že jakmile zápěstí zvednete nebo na displej klepnete, čas se okamžitě opraví. Hodinky tedy ve skutečnosti správný čas znají, jen jej za určitých okolností nedokážou správně zobrazit.
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Apple proto ve svém novém dokumentu podpory doporučuje dvě jednoduchá řešení, kdy prvním je přepnutí na jiný ciferník a následný návrat k tomu původnímu. Pokud tento postup nepomůže, stačí Apple Watch restartovat. Poměrně zajímavé je pak to, že podle Applu by se navíc chyba měla automaticky odstranit nejpozději o půlnoci následující po změně času. Dobrou zprávou je rovněž to, že problém nemá vliv na budíky ani další funkce hodinek. Nehrozí tedy například to, že by vás Apple Watch kvůli nesprávně zobrazenému času vzbudily o hodinu později.
Na chybu začali upozorňovat uživatelé v Evropě již po změně času v neděli 25. října. Až nyní, po přechodu na zimní čas ve Spojených státech 1. listopadu, se však Apple rozhodl vydat také oficiální návod. Zatím přitom není jasné, kterých konkrétních modelů Apple Watch se problém týká. Hlášení se však objevují u hodinek s watchOS 27.
Upřímně řečeno, coby dlouholetého uživatele Apple Watch mě podobná chyba docela pobavila. Od chytrých hodinek za tisíce korun totiž člověk očekává spoustu pokročilých funkcí, ale správné zobrazování času by mělo být naprostou samozřejmostí. Naštěstí jde však tentokrát spíše o drobnou softwarovou nepříjemnost než o něco, co by používání Apple Watch zásadně komplikovalo. A pokud jste na ni narazili také, nyní už alespoň víte, jak ji během několika sekund vyřešit.
Tohle se mi nestalo, ale kdyz se neco nestandardniho deje, automaticky restartuju a 99,9 % problemu se tim vyresi.
Restart vetsinou vse vyresi, delam to tak automaticky uz leta u vseho
Apple má ešte rezery. To Microsoft v OS Windows Mobile dokázal pri niektorých aktualizáciach znefunkčniť budík a tak vás ráno nezobudil. Microsoft dokáže aj úplnú banalitu pokaziť ako nik iný 😃
Člověče o budíku na iphonu by šla napsat kniha. Žádné jiné zařízení mě nenachalo tolikrát zaspat jako iphone.