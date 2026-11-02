Apple varoval servisy před praskajícími displeji iPhone Duo

Vedení Applu tento týden rozeslalo do Apple Storů a autorizovaných servisů interní dokument, který se věnuje hlášenému praskání vnitřních displejů u iPhonů Duo. Přestože společnost o problému ví a aktivně jej s techniky komunikuje, oficiální svolávací akce se zatím nekoná.
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Oprava, nebo výměna kus za kus
Podle instrukcí, které získal server MacRumors, mají technici iPhone Duo nejprve důkladně prohlédnout. Následně by měli zařízení opravit, nebo rovnou vyměnit v souladu se svými servisními postupy. Ačkoliv jsou samotné pokyny poměrně strohé, existence tohoto interního dokumentu naznačuje, že se problém vyskytuje u dostatečného množství zařízení na to, aby vyžadoval jednotné servisní řízení.
Apple ve svém pondělním prohlášení uvedl, že se závada týká pouze nepatrného počtu iPhonů Duo. Uživatelům, kterým se na ohebném displeji objeví poškození, doporučuje neprodleně kontaktovat podporu AppleCare a požádat o výměnu. Většina prodaných telefonů podle zástupců firmy tímto neduhem netrpí a u vadných kusů se defekt většinou projeví velmi brzy po začátku používání.
Chybějící svolávací program a příčina závady
Navzdory stížnostem majitelů zatím Apple neoznámil plošné stahování z trhu ani na svém webu nespustil specializovaný program bezplatných oprav. Zákazníci se tak musí spoléhat na standardní reklamační záruku a řešit problém individuálně přes AppleCare.
K prvním prasklinám vnitřního panelu, jež se nejčastěji projevují výskytem čar uprostřed a směřujících k pravé straně displeje, začalo docházet prakticky ihned poté, co první zákazníci obdrželi svá zařízení před zhruba týdnem. Podle odborníků z portálu iFixit, kteří již iPhone Duo kompletně rozebrali, souvisí praskající obrazovka u zasažených kusů s největší pravděpodobností s defektním mechanismem pantu. Apple však přesnou příčinu tohoto hardwarového selhání zatím oficiálně nepotvrdil. Uvidíme, jak se situace vyvine. Pokud bude zařízení přibývat, má Apple na krku pořádný problém. iPhone Duo u nás seženete od 54 990 korun.