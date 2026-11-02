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Apple při startu prodejů iPhone Duo překvapil. Většinu telefonů neposlal zákazníkům z předobjednávek

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Když Apple v polovině října spustil předobjednávky svého historicky prvního skládacího iPhone Duo, bylo během několika minut prakticky vyprodáno. Dodací lhůty se totiž začaly velmi rychle prodlužovat a někteří zájemci se svého telefonu podle odhadů Applu nedočkají dříve než v lednu příštího roku. Jak se však nyní ukazuje, za extrémně rychlým vyprodáním nemusel stát jen obrovský zájem zákazníků, ale také poměrně překvapivé rozhodnutí samotného Applu. Ten totiž údajně vyčlenil naprostou většinu prvních vyrobených kusů nikoliv pro internetové předobjednávky, ale pro své kamenné prodejny.

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S touto informací přišel respektovaný reportér agentury Bloomberg Mark Gurman, podle kterého Apple vyhradil pro své Apple Stores až 80 % počátečních zásob iPhone Duo. Na internetové objednávky tak mělo zbýt pouhých 20 %, přičemž do této části se počítaly i telefony rezervované online k osobnímu vyzvednutí. Jinými slovy, Apple chtěl zřejmě co nejvíce zájemců přimět k tomu, aby si pro jeho novinku přišli osobně do prodejen.

iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 14 iPhone Duo LsA 14
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 11 iPhone Duo LsA 11
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
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Ani to však neznamená, že by byly obchody telefony nějak výrazně zásobeny. Podle Gurmanových informací totiž některé Apple Stores obdržely zhruba 50 kusů iPhone Duo, zatímco největší vlajkové prodejny mohly mít až 250 zařízení. Pro srovnání, při zahájení prodejů běžných modelů iPhone se zásoby v některých obchodech pohybují ve stovkách či tisících kusů. Důvod takového rozdělení zásob Apple oficiálně nevysvětlil. Nabízí se však možnost, že chtěl kolem uvedení svého prvního skládacího telefonu vytvořit co největší rozruch a současně dát zákazníkům šanci si novinku osobně vyzkoušet. Právě u takto netradičního zařízení totiž může být přímá zkušenost důležitější než u klasického iPhone.

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Osobně musím říci, že mi podobný krok dává určitý smysl, byť si dokážu představit rozčarování zákazníků, kteří chtěli iPhone Duo jednoduše objednat z pohodlí domova. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že Apple přesná čísla vyrobených ani prodaných kusů nezveřejňuje, a nelze proto říci, jak velkou roli sehrálo toto rozhodnutí při rychlém vyprodání předobjednávek. Jedno je však jisté. iPhone Duo je pro Apple mimořádně důležitou novinkou a jeho uvedení na trh rozhodně neproběhlo tak, jak jsme u klasických modelů iPhone zvyklí.

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Diskuze
iPhone Duo

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