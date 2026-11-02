Apple Maps nečekaně cenzurují satelitní snímky. Z map mizí Area 51 i vesmírné základny

Pokud rádi zkoumáte utajované vojenské a vesmírné objekty přes mobilní mapy, v Apple Maps už toho moc neuvidíte. Aplikace začala v tichosti rozmazávat citlivé vládní a vojenské lokace na území USA. Změna proběhla bez jakéhokoliv oficiálního oznámení. Google Maps tyto oblasti nadále zobrazují bez potíží.
Cenzura vesmírných a jaderných komplexů
Výběr rozmazaných lokací dává z bezpečnostního hlediska smysl, i když je poměrně specifický. Zcela skryty jsou nyní klíčové komplexy amerických vesmírných sil, a to včetně základen Cape Canaveral na Floridě a Vandenberg v Kalifornii. Cenzura zasáhla i leteckou základnu Whiteman, domov flotily stealth bombardérů B-2 schopných nést jaderné zbraně, nebo základnu Ellsworth. Rozmazaná je také legendární Area 51 a laboratoře v Los Alamos.
Fotogalerie
Nejednotný přístup a otazníky u navigace
Zajímavé je, že blokování zatím není plošné. Některé letecké základny podléhají utajení, jiné domovy strategických bombardérů, jako jsou základny Dyess nebo Barksdale, jsou i nadále viditelné. Ušetřeno bylo zatím i Kennedyho vesmírné středisko a jeho historické odpalovací rampy LC-39A a LC-39B. Omezení se prozatím vyhýbá i velkým námořním základnám, jako je Pearl Harbor nebo Norfolk.
Ačkoliv jde o pochopitelné bezpečnostní opatření, krok Applu vyvolává praktické otázky. Zůstává nejasné, jak v těchto rozmazaných zónách funguje běžná navigace a platforma Apple CarPlay pro vojenský a civilní personál, který musí na rozlehlých základnách každodenně cestovat. Lze však předpokládat, že se seznam cenzurovaných objektů bude v budoucnu dále rozšiřovat. Pokud tedy rádi brouzdáte po vojenských základnách, máte u Applu smůlu a musíte se poohlédnout u konkurence.