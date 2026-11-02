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Apple chystá na příští rok hned tři nové iPady. Jeden z nich se dočká dlouho očekávané změny

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože Apple teprve před pár dny představil nový iPad mini s OLED displejem, už nyní se začíná šuškat o aktualizaci dalších modelů. Podle nejnovějších informací spolehlivého reportéra agentury Bloomberg Marka Gurmana totiž kalifornský gigant připravuje na první polovinu příštího roku hned trojici nových iPadů, přičemž minimálně u dvou z nich se máme dočkat poměrně zajímavých změn. Řeč je konkrétně o novém iPad Air, iPad Pro a základním iPad 12. generace.

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Asi nejzajímavější novinkou má být nový iPad Air, který by měl vůbec poprvé dostat OLED displej. Apple tak bude pokračovat v postupném nahrazování LCD panelů modernější technologií, která nabízí dokonale černou, výrazně lepší kontrast či potenciálně nižší spotřebu energie. Po iPadu Pro a nedávno představeném iPadu mini by se tak OLED dostal i do cenově dostupnější řady Air. Další novinkou pak má být nasazení čipu M5, který by oproti současné generaci přinesl další výkonnostní posun.

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iPad Air9100 iPad Air9100
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Užitečného vylepšení se ale má dočkat také iPad Pro, u kterého se podle Gurmana počítá s nasazením chlazení pomocí odpařovací komory, které Apple využívá u některých svých iPhone. Díky této technologii by měl tablet lépe odvádět teplo a udržovat vysoký výkon i při dlouhodobější zátěži, což by měli ocenit především uživatelé pracující s videem, grafikou či jinými náročnějšími aplikacemi. Očekává se také přechod na čip M6 či možná dokonce M7, díky čemuž by se tak výkon nejlepších tabletů od Apple opět posunul.

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Po dlouhém čekání pak má konečně dorazit i základní iPad 12. generace. Ten by měl podle dřívějších úniků nabídnout čip A19, díky kterému by získal podporu Apple Intelligence a kromě toho se spekuluje o bezdrátovém čipu N1 s podporou Wi-Fi 7 a úspornějším modemu C1X u mobilních verzí. Právě podpora Apple Intelligence by přitom byla pro nejlevnější iPad poměrně zásadním posunem.

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Suverénně nejzajímavější je ale za mě bezesporu nový iPad Air. Přechod na OLED totiž může být pro běžné uživatele podstatně znatelnějším vylepšením než další každoroční navyšování výkonu, který už dnes většina lidí stejně nedokáže naplno využít. Samozřejmě však bude záležet také na ceně, jelikož právě ta rozhodne o tom, zda se z nového Air stane skutečně zajímavá alternativa k dražšímu Pro. Všechny tři novinky bychom se každopádně měli dočkat během prvních šesti měsíců roku 2027, byť přesnější termíny zatím známé nejsou.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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