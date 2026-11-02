Alza spustila LEGO Black Friday! Zlevnila 180 stavebnic včetně legendárního Millennium Falconu, Bradavic i formulí F1

Komerční sdělení: Milovníci stavebnic LEGO mají v těchto dnech další důvod k radosti. Alza totiž v rámci svého letošního Black Friday zlevnila hned 180 stavebnic napříč nejrůznějšími řadami, díky čemuž lze při jejich nákupu ušetřit stovky, ale v některých případech i tisíce korun. A jelikož se do akce dostaly nejen menší stavebnice pro děti, ale také obří sběratelské modely pro dospělé, je skutečně z čeho vybírat. Pokud tedy přemýšlíte nad rozšířením své LEGO sbírky nebo chcete s předstihem vyřešit některé vánoční dárky, rozhodně se vyplatí aktuální nabídku prozkoumat.
Od formule F1 až po Pána prstenů
Jedním z největších lákadel jsou bezesporu rozsáhlé stavebnice, které dokážou zabavit na dlouhé hodiny. Například LEGO Icons 10333 Pán prstenů: Barad-dûr, které obsahuje úctyhodných 5471 dílků, nyní vychází na 9 597 Kč namísto původních 11 290 Kč. Ještě větší LEGO Star Wars 75192 Millennium Falcon se 7541 dílky pak zlevnilo z 20 999 Kč na 17 849 Kč.
Zajímavé nabídky se však najdou také mezi modely závodních vozů. LEGO Technic 42206 Oracle Red Bull Racing RB20 F1 lze nyní pořídit za 3 943 Kč oproti původním 4 639 Kč. Novější LEGO Technic 42228 McLaren MCL39 F1 pak zlevnilo ze 4 729 Kč na 3 641 Kč. A pokud vás lákají spíše silniční supersporty, za pozornost stojí LEGO Technic 42232 Koenigsegg Sadair’s Spear za 9 170 Kč místo 10 190 Kč. Zapomenout bychom neměli ani na LEGO Ideas 21330 Sám doma, které patří mezi nejzajímavější stavebnice pro fanoušky filmové klasiky. Alza jej nyní nabízí za 6 459 Kč namísto 7 599 Kč.
Zlevnily i menší stavebnice a LEGO Botanicals
Samozřejmě však není nutné utrácet tisíce korun, abyste si v rámci Black Friday přišli na své. Například LEGO Botanicals 10311 Orchidej lze nyní pořídit za 823 Kč, zatímco před slevou stálo 1 069 Kč. LEGO Botanicals 10344 Bambus štěstí pak vychází na 447 Kč místo 559 Kč a LEGO Botanicals 10328 Kytice růží na 1 070 Kč namísto 1 259 Kč.
Pro děti může být zajímavou volbou LEGO City 60337 Expresní vláček za 2 719 Kč oproti původním 3 199 Kč nebo LEGO Harry Potter 76449 Hryzající kniha Obludné obludárium za 959 Kč místo 1 199 Kč. Nejmenším stavitelům je pak určeno LEGO DUPLO 10913 Box s kostkami, které zlevnilo na 467 Kč z původních 549 Kč. A pokud hledáte stavebnici, která nabízí především prostor pro vlastní fantazii, LEGO Classic 10698 Velký kreativní box nyní stojí 900 Kč namísto 1 059 Kč.
LEGO Black Friday na Alze potrvá až do 30. listopadu 2026, takže na výběr je ještě dostatek času. U nejzajímavějších stavebnic se však vyplatí sledovat skladovou dostupnost, protože právě oblíbené sběratelské modely mohou být rychle vyprodané. Kompletní nabídka aktuálně zahrnuje 180 zlevněných stavebnic, takže ať už hledáte dárek pro malé dítě, fanouška Star Wars nebo dospělého LEGO nadšence, šance na zajímavý úlovek je poměrně vysoká.