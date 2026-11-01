Recenze krytů PanzerGlass CARE pro iPhone 18 Pro: Čtyři různé přístupy k ochraně, ze kterých si vybere snad každý

Ochranné kryty jsou podle mě jedním z nejrozporuplnějších druhů příslušenství pro iPhone. Na jednu stranu totiž člověk utratí několik desítek tisíc korun za telefon, na jehož designu si Apple dává mimořádně záležet, aby jej následně schoval do kusu plastu či jiného materiálu. Na stranu druhou je ale potřeba přiznat, že kvalitní kryt dokáže ušetřit spoustu nepříjemností a především peněz v případě nešťastného pádu. Osobně proto nemám s používáním krytů žádný zásadní problém, jen od nich očekávám, že budou příjemné v ruce, nebudou telefon zbytečně zvětšovat a ideálně také dobře vypadat.
Právě proto mě zaujala letošní nabídka dánského PanzerGlass, který v rámci řady CARE nabízí hned několik poměrně odlišných krytů pro iPhone 18 Pro. Konkrétně se mi do rukou dostaly modely Samba, Fusion Fabric, Discovery a KickStand Smokey, které se liší nejen vzhledem, ale především použitými materiály a přístupem k ochraně telefonu. A jelikož každý z nich míří na trochu jiného uživatele, pojďme si je postupně představit.
PanzerGlass CARE Samba: Příjemná klasika
Začnu modelem Samba, který je za mě nejklasičtější kryt z celé čtveřice. Jeho základem je totiž pružné TPU, tedy materiál, který se u podobného příslušenství používá velmi často. A není se čemu divit, jelikož dokáže poměrně dobře tlumit nárazy, je příjemný na dotek a díky své pružnosti se s ním také pohodlně manipuluje.
Právě pocit při držení telefonu je podle mě jednou z největších předností Samby. Na rozdíl od tvrdých plastových krytů totiž působí měkčeji a poddajněji, což může být při delším používání velmi příjemné. Materiál navíc přispívá k jistějšímu úchopu, takže se telefon v ruce nemusí tolik klouzat. Povrchem bych tento kryt přirovnal k originálním silikonovým Apple krytům, které sice zprvu trochu kloužou, avšak brzy se „ochytají“ a následně už je jejich přilnavost opravdu skvělá.
Fotogalerie
Z hlediska ochrany pak PanzerGlass vsadil na technologii Air Pocket Bumper, která využívá vzduchové kapsy v rozích krytu pro lepší tlumení nárazů. Výrobce uvádí testování pádů z výšky až 2,4 metru, nechybí vyvýšené okraje kolem displeje a fotoaparátu ani podpora MagSafe. Já drop testy sice neprováděl záměrně, jednou mi však telefon spadl poměrně nešikovně a přišlo mi, že kryt pád skutečně solidně ztlumil.
Samba je dostupná ve více barevných provedeních a její cena se pohybuje kolem 700 Kč. Za mě jde o velmi rozumnou volbu pro každého, kdo hledá především pohodlný a dobře chránící kryt bez zbytečných komplikací.
PanzerGlass CARE Samba lze zakoupit zde
PanzerGlass CARE Fusion Fabric: Textil jako příjemná změna
Podstatně zajímavější z hlediska použitých materiálů je podle mě Fusion Fabric, který totiž namísto klasického plastového povrchu využívá hustě tkanou textilii, která telefonu dodává úplně jiný charakter. Pokud jste přišli v minulosti do styku s Apple TechWoven příslušenstvím, pak vězte, že se jedná o dost podobný materiál, byť dle mého s trochou jemnější strukturou.
Textilní povrch u PanzerGlass krytu je totiž strukturovaný velmi jemně a při držení působí příjemněji než běžné hladké plasty. Zároveň může přispívat k jistějšímu úchopu, což mám na tomto krytu opravdu rád. Ostatně, originální TechWoven kryty mi opravdu sedí, takže zde se mi PanzerGlass trefil přímo do vkusu.
Fotogalerie #2
Samozřejmě je u textilního krytu nasnadě otázka údržby. Ta je však stejně jako v případě Apple krytů bezproblémová. PanzerGlass totiž naštěstí použil speciální povrchovou úpravu, která má usnadňovat odstraňování běžných skvrn a nečistot. Jasně, textilie bude vyžadovat o něco více péče než obyčejný silikon, ale co jsem v rámci testování zkoušel, pro očištění stačí zpravidla vlhký hadřík, kterým povrch krytu jednoduše otřete a je jako nový.
Pod elegantním povrchem se navíc ukrývá pevnější konstrukce se zesílenými rohy, která podle výrobce zvládá pády z výšky až 2,4 metru. Nechybí ani vyvýšené okraje kolem displeje a fotoaparátu či plná podpora MagSafe. Zajímavostí je rovněž použití recyklovaného polykarbonátu a polyesteru.
Fusion Fabric je dostupný ve více barvách a stojí přibližně 1 100 Kč. Pokud vás tedy omrzely klasické plastové kryty a chcete něco příjemnějšího na dotek, co je zároveň dost blízké Apple řešení v podobě TechWoven krytů, tento model je za mě naprosto ideální možností.
PanzerGlass CARE Fusion Fabric lze zakoupit zde
PanzerGlass CARE Discovery: Minimalismus z aramidu
Pokud bych měl z celé čtveřice vybrat technicky nejzajímavější model, byl by to rozhodně Discovery. Ten totiž využívá prémiová aramidová vlákna, která jsou známá svou mimořádnou pevností při velmi nízké hmotnosti. Právě díky nim se PanzerGlass podařilo vytvořit kryt tenký pouhých 0,9 milimetru a vážící jen 16,2 gramu.
Právě to je podle mě opravdu zajímavá kombinace. Osobně totiž nemám rád, když ochranný kryt výrazně zvětší už tak poměrně rozměrný telefon. O to víc mě těší, že jde Discovery přesně opačnou cestou a snaží se zachovat původní proporce iPhonu co nejvěrněji.
Fotogalerie #3
Z hlediska držení v ruce je pak zajímavá samotná struktura aramidu. Povrch má jemnou tkanou texturu, která je příjemná na dotek, ale na rozdíl od Fusion Fabric nepůsobí měkce. Discovery je totiž pevný a tuhý kryt, který díky svému materiálu působí velmi kompaktně. Právě kombinace minimální tloušťky, nízké hmotnosti a pevného provedení mi připadá jako jeho největší přednost. Super je pak to, že i tento kryt drží v ruce velmi dobře a nemusíte se tedy bát jeho vyklouzávání.
Samozřejmostí je přesné tvarování kolem fotoaparátu a konektorů či plná podpora MagSafe. Je ale potřeba počítat s tím, že Discovery je zaměřený především na ochranu před běžným opotřebením a škrábanci, nikoliv na maximální tlumení tvrdých pádů. Zároveň je dle mého dobré upozornit i na to, že se kryt docela „matlá“, minimálně v prvních dnech používání.
Cena se pohybuje kolem 1 300 Kč. Jde tedy o nejdražší model z celé čtveřice, ale pokud máte rádi tenké a lehké kryty, podle mě rozhodně stojí za pozornost.
PanzerGlass CARE Discovery lze zakoupit zde
PanzerGlass CARE KickStand Smokey: Ochrana se stojánkem navíc
Posledním modelem je KickStand Smokey, který se snaží zaujmout především svou praktičností. Jeho součástí je totiž integrovaný stojánek, díky kterému můžete iPhone jednoduše postavit na pracovní stůl například při sledování videí nebo videohovorech.
Z hlediska konstrukce jde o kombinaci TPU a polykarbonátu. Zatímco první jmenovaný materiál pomáhá tlumit nárazy, druhý dodává krytu pevnost. Výsledkem je tužší provedení, které by mělo v ruce působit robustněji než například Samba. Právě tento pocit pevnosti může být pro řadu uživatelů velmi příjemný.
Fotogalerie #4
Největším lákadlem ale samozřejmě zůstává stojánek. Oceňuji především to, že je integrovaný přímo do krytu, takže člověk nemusí řešit žádné další příslušenství. Telefon totiž jednoduše podepře a po skončení používání stojánek opět sklopí. PanzerGlass navíc u tohoto modelu uvádí testování pádů z výšky až 4,8 metru, což je dvojnásobek oproti Sambě nebo Fusion Fabric. Samozřejmě nejde o záruku přežití každého pádu, ale rozhodně je příjemné vědět, že výrobce počítal i s náročnějšími situacemi.
Nechybí podpora MagSafe a kryt je dostupný ve více barevných provedeních. Jeho cena se pohybuje kolem 1 000 Kč, což mi vzhledem k integrovanému stojánku a deklarované odolnosti připadá jako poměrně zajímavá nabídka.
PanzerGlass CARE KickStand Smokey lze zakoupit zde
Testování a každodenní používání
Přestože všechny čtyři kryty slouží ke stejnému účelu, jejich největší rozdíly podle mě spočívají v tom, jak mění pocit z držení telefonu, což je ostatně i věc, kterou bych při výběru rozhodně nepodceňoval. iPhone totiž člověk bere do ruky nesčetněkrát denně, takže materiál a tloušťka krytu mají na pohodlí při používání zásadní vliv.
Samba sází na klasické pružné TPU, Fusion Fabric nabízí příjemný textilní povrch, Discovery se snaží být co nejtenčí a nejlehčí, zatímco KickStand Smokey kombinuje pevnější konstrukci s praktickou funkcí navíc. Každý tak přináší trochu jiný kompromis mezi pohodlím, rozměry a ochranou.
Velmi příjemnou společnou vlastností je podpora MagSafe. Tu totiž osobně považuji u moderních krytů pro iPhone za samozřejmost, jelikož magnetické nabíječky, držáky a další příslušenství používám prakticky denně, a tak je super, že na ní PanzerGlass myslel. Stejně tak oceňuji důraz na ochranu fotoaparátu a displeje, protože právě tyto části telefonu patří při nešťastných pádech mezi nejzranitelnější.
Resumé
PanzerGlass podle mě s řadou CARE velmi dobře ukazuje, že i ochranné kryty mohou být zajímavé svými materiály a funkcemi. A přestože všechny čtyři testované modely mají stejný základní účel, každý z nich bych doporučil trochu jinému uživateli.
Samba představuje velmi dobrý základ pro ty, kteří chtějí pohodlný a pružný kryt za rozumnou cenu. Fusion Fabric zase zaujme textilním povrchem, který telefonu dodává trochu luxusnější charakter. KickStand Smokey je ideální pro uživatele, kteří ocení integrovaný stojánek a vyšší deklarovanou odolnost.
Osobně mě ale nejvíce zaujal Discovery. Jeho aramidová konstrukce, minimální tloušťka a nízká hmotnost totiž přesně odpovídají tomu, co od ochranného krytu očekávám. Chci totiž svůj iPhone chránit, ale zároveň jej nechci zbytečně zvětšovat nebo připravovat o pohodlí při používání.
Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že ceny PanzerGlass CARE nejsou úplně nejnižší. Na druhou stranu ale získáváte zajímavé materiály, podporu MagSafe a konstrukci zaměřenou na ochranu telefonu. A jelikož každý z modelů nabízí něco trochu jiného, myslím si, že v této čtveřici si svého favorita najde prakticky každý.