HBO Max vytáhlo na víkend obří hity. Brutální pomsta, děsivá panenka i slzy na krajíčku

Seveřan
Vysoce ceněný režisér Robert Eggers představuje epický thriller o pomstě s Alexandrem Skarsgårdem, Nicole Kidmanovou a Anyou Taylor-Joyovou.
M3gan
Když se Gemma nečekaně stane poručnicí své neteře, svěří jí prototyp M3GAN. Jejich spojení však vede k nepředstavitelným následkům.
Marley a já
Novomanželé John a Jenny si pořídí labradora Marleyho, který se na dalších 13 let stane věrným společníkem jejich rozrůstající se rodiny.
Barbie
Žít v Zemi Barbie znamená být dokonalou bytostí na dokonalém místě. Pokud tedy nemáte úplnou existenciální krizi. Nebo jste Ken.