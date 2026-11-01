Zavřít reklamu

HBO Max vytáhlo na víkend obří hity. Brutální pomsta, děsivá panenka i slzy na krajíčku

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
0

Seveřan

Vysoce ceněný režisér Robert Eggers představuje epický thriller o pomstě s Alexandrem Skarsgårdem, Nicole Kidmanovou a Anyou Taylor-Joyovou.

M3gan

Když se Gemma nečekaně stane poručnicí své neteře, svěří jí prototyp M3GAN. Jejich spojení však vede k nepředstavitelným následkům.

Marley a já

Novomanželé John a Jenny si pořídí labradora Marleyho, který se na dalších 13 let stane věrným společníkem jejich rozrůstající se rodiny.

Barbie

Žít v Zemi Barbie znamená být dokonalou bytostí na dokonalém místě. Pokud tedy nemáte úplnou existenciální krizi. Nebo jste Ken.

 

Zdroj
Diskuze
HBO Max

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.