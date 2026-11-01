Důležité věty se v Poznámkách na iPhone snadno ztratí. Pomozte jim vyniknout pomocí barev

Otevřete zápis ze schůzky a hledáte jedinou věc: na jakém termínu jste se vlastně domluvili. Jenže mezi nápady, připomínkami a dodatečnými úkoly vypadá datum stejně nenápadně jako všechno ostatní. Právě tady se hodí barevné zvýrazňování v Poznámkách na iPhonu. Vybranou pasáž můžete odlišit přímo v nabídce formátování, takže při příštím otevření zápisku snáz najdete to podstatné.
Největší smysl mi dává zvýrazňovat informace, kvůli kterým se k poznámce budete vracet. U receptu to může být teplota a doba pečení, u přípravy článku hlavní myšlenka a u pracovního zápisu rozhodnutí, které na schůzce padlo. Nemusíte přitom upravovat celý dokument. Často stačí několik slov.
Jak v Poznámkách zapnout barevné zvýraznění
Funkci Apple přidal s iOS 18. Pokud máte odpovídající nebo novější verzi systému, otevřete poznámku s napsaným textem a postupujte takto:
- Klepněte do textu, abyste mohli poznámku upravovat.
- Poklepejte na slovo, které chcete zvýraznit. Pomocí úchytů rozšiřte výběr na požadovanou pasáž.
- Na panelu nad klávesnicí klepněte na Aa, tedy nabídku formátování.
- Klepněte na ikonu zvýrazňovače.
- Pomocí barevného kolečka vedle zvýrazňovače vyberte požadovanou barvu.
Barevné zvýraznění je součástí formátování textu, stejně jako tučné písmo nebo kurzíva. Nemusíte tedy otevírat kreslicí nástroje a přejíždět po řádcích prstem.
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Barvám dejte jednoduchý význam
Pokud si chcete pomocí zvýraznění opravdu usnadnit orientaci, doporučila bych začít dvěma barvami. Jednu používejte pro hotové závěry, druhou pro věci, které ještě potřebujete ověřit. V přípravě článku tak na první pohled odlišíte nosnou informaci od tvrzení, k němuž vám zatím chybí zdroj.
Podobný systém se dá použít i při plánování výletu. Jednou barvou si označíte potvrzený čas odjezdu a adresu ubytování, druhou místa, mezi kterými se teprve rozhodujete. Jde o vámi zvolený způsob značení, takže si barvy můžete přizpůsobit tomu, jak přemýšlíte.
Vyhnula bych se ale zvýrazňování celých dlouhých odstavců. Když má barevné pozadí téměř každá věta, důležité informace mezi nimi znovu zaniknou. Zkuste označit jen samotný termín, částku nebo krátkou formulaci rozhodnutí.
U delších zápisků přidejte také nadpisy
Barva pomůže najít konkrétní údaj, ale několik stránek souvislého textu sama neuspořádá. Delší poznámku proto rozdělte pomocí stylů Nadpis a Podnadpis, které najdete rovněž v nabídce formátování. Oddíly pod těmito nadpisy lze sbalit a později znovu rozbalit.
Například zápis z porady můžete rozdělit na projednávaná témata a v každém zvýraznit pouze výsledek. Při dalším čtení pak nejdřív otevřete příslušný oddíl a v něm rychle najdete konkrétní domluvu.
Co zkontrolovat, když zvýraznění chybí
Pokud potřebnou volbu nevidíte, zkontrolujte kromě verze systému také umístění poznámky. Apple upozorňuje, že řada funkcí Poznámek není dostupná při používání účtů jiných poskytovatelů e-mailu. Pro vyzkoušení proto vytvořte novou poznámku ve složce na iCloudu nebo přímo v iPhonu.
Začít můžete jedním zápiskem, který často otevíráte. Vyberte v něm tři informace, které obvykle hledáte nejdéle, a zvýrazněte pouze je. Při příštím návratu k poznámce snadno poznáte, jestli jste vybrali správné pasáže.