Ameriku čekají důležité volby. Co mohou znamenat pro akcie, dolar a zlato?

Komerční sdělení: Spojené státy čekají 3. listopadu důležité volby do Kongresu, známé jako midterm elections. Američané rozhodnou o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a přibližně třetiny Senátu. Výsledek může výrazně ovlivnit, jak bude Donald Trump pokračovat ve své politice během druhé poloviny funkčního období. Dopady se přitom nemusí týkat pouze americké politiky. Pozornost budou výsledku voleb věnovat také investoři na Wall Street, měnových a komoditních trzích.
Co říká historie o akciích?
Historický vývoj naznačuje, že americké akcie mají po midterm volbách tendenci růst. V 19 sledovaných volebních cyklech od roku 1950 byl index S&P 500 přibližně šest měsíců po volbách vždy výše než v den hlasování. Průměrné zhodnocení dosáhlo 13 %, zatímco v porovnatelném období před volbami činil růst pouze 1,1 %.
Podobný efekt lze pozorovat také u volatility. Od roku 1990 index VIX, který měří očekávanou volatilitu amerických akcií, po volbách klesl v osmi z devíti sledovaných cyklů. Jedním z možných vysvětlení je ústup politické nejistoty poté, co je výsledek voleb znám.
Historie ale rozhodně není zárukou budoucího vývoje. Současné volby probíhají v prostředí vysokého zadlužení, geopolitického napětí a nejistoty ohledně dalšího směřování americké ekonomiky. Reakce trhů tak může být výrazně odlišná od historického průměru.
Může Trump ztratit kontrolu nad Kongresem?
Jednou z nejdůležitějších otázek bude, zda si republikáni udrží kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Pokud by demokraté získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, mohli by výrazně komplikovat prosazování Trumpových daňových a rozpočtových plánů a získali by také větší prostor pro kongresová vyšetřování.
Ve hře by teoreticky byl také další impeachment prezidenta. K jeho schválení ve Sněmovně stačí jednoduchá většina. Samotné odvolání prezidenta by však vyžadovalo dvoutřetinovou podporu v Senátu, což představuje podstatně vyšší překážku.
Výsledek voleb může mít význam také pro jednotlivá odvětví americké ekonomiky. Pokračování republikánské kontroly by mohlo být příznivější například pro energetiku, banky nebo obranný průmysl. Demokratická většina by naopak mohla prosazovat větší důraz na zdravotnictví, obnovitelné zdroje nebo regulaci velkých technologických společností.
Zlato, dolar i Bitcoin čekají na výsledek
Politická nejistota se může promítnout také do vývoje zlata a amerického dolaru. V předchozích volebních cyklech zlato v porovnatelném období před volbami v průměru posilovalo o 3,6 %. Letos je situace odlišná a ve stejném období zlato ztrácelo přibližně 2,3 %. Americký dolar se naopak držel silněji, než odpovídalo historickému průměru.
Zdroj: xStation, vývoj ceny zlata od roku 2020
Zlato přitom nebude reagovat pouze na samotný výsledek voleb. Pro jeho další vývoj bude důležité především to, jak trhy vyhodnotí dopad voleb na americké veřejné finance, inflaci, úrokové sazby a geopolitickou situaci. Případné zvýšení nejistoty nebo obavy z dalšího růstu zadlužení by mohly zlatu poskytnout podporu.
Pozornost investorů se soustředí také na Bitcoin. Výsledek voleb může ovlivnit budoucí regulaci kryptoměn ve Spojených státech a pokračování republikánské kontroly Kongresu by mohlo usnadnit prosazování legislativy vstřícnější ke kryptoměnovému sektoru. Bitcoin však zůstává citlivý především na vývoj úrokových sazeb, likvidity a ochoty investorů podstupovat riziko.
Dluh USA bude jedním z hlavních témat
Význam voleb je potřeba vnímat také v širším kontextu amerických veřejných financí. Podle prognóz Mezinárodního měnového fondu by hrubý veřejný dluh Spojených států mohl do roku 2031 překročit 140 % HDP.
Právě schopnost nové politické reprezentace řešit rozpočtové schodky a zároveň financovat své politické priority proto může být pro finanční trhy jedním z nejdůležitějších témat. Volby mohou ovlivnit podobu daňové a rozpočtové politiky, ale také očekávání investorů ohledně budoucího vývoje amerických státních dluhopisů, dolaru a akciového trhu.
Midterm volby tak nejsou pouze politickou událostí. Jejich výsledek může změnit prostor, který bude mít prezident Trump pro prosazování své ekonomické agendy, a tím ovlivnit očekávání investorů napříč finančními trhy.
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