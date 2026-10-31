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Už týden používám iPhone Duo, to nejdůležitější na něm ale stále chybí

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Přestože jsem Apple pozitivní člověk již mnoho let, nezastírám, že mě v posledních letech zejména to, jakým způsobem se zlepšoval mezigeneračně iPhone, vlastně moc nebavilo. Jasně, každý rok jsme se dočkali nějakých těch více či méně líbivých upgradů, ve své podstatě šlo ale stále o tentýž telefon. Když proto Apple letos ukázal světu svůj první ohebný iPhone, dost mě tím zaujal už jen proto, že jde zkrátka  o něco úplně jiného, než na co jsme od něj byli doposud zvyklí. Je tu však jeden zásadní háček. Po týdnu s tímto telefonem se mi totiž chce říci, že na jednu stranu je sice dost jiný, na druhou však ve srovnání s klasickými modely i dost stejný a nemůže za ani tak Apple, ale spíš vývojáři. 

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Přiznám se, že jsem samozřejmě nečekal, že se optimalizace aplikací pro iPhone Duo dočkáme v řádu jednotek dnů napříč celým App Store. Docela mě však šokuje, že ačkoliv se telefon představil už v září a vývojáři měli k dispozici spoustu informací, které stačily klidně i pro naprosto základní přizpůsobení ve formě roztažení aplikace na celou plochu zařízení, ve valné většině případů se tak vůbec nestalo. Pro majitele iPhone Duo to pak znamená, že ačkoliv má k dispozici velký vnitřní displej, na který se dívá opravdu hezky, při spuštění spousty aplikací narazíte na to, že se vám otevřou v klasické „nudli“ pro standardní iPhone, kterou lemují černé pruhy po bocích.

Je mi jasné, že chtít po malých vývojářích, aby v prvních dnech aktualizovali své aplikace, které využívá třeba jen zlomek lidí, samozřejmě nemůžu. Aby ale třeba takový Google coby jeden z nejsilnějších hráčů v App Store rezignoval na optimalizaci Disku či Analytics, to mi popravdě hlava moc nebere. Stejně tak ale na optimalizaci kašle třeba Netatmo, Allegro nebo tuzemské banky v čele s ČSOB, Fio či Raiffaisen Bank. Chtít pak optimalizovanou aplikaci po státní České poště by pak asi bylo už opravdu troufalé. 

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Věřte mi, že tyto řádky opravdu nepíšu rád, protože byl bych daleko radši, kdybych na vnitřním displeji iPhone Duo viděl jednu hezkou, roztaženou aplikaci za druhou. Realita je ale taková, že minimálně v mém případě je skutečně optimalizovaných aplikací jako šafránu. Pár výjimek sice samozřejmě člověk najde a je za ně pak opravdu rád, přijde mi ale smutné, že se zrovna z takové věci musím vlastně radovat, když jsou to přeci vývojáři, kteří dostali od Applu možnost své aplikace nabídnout v daleko komplexnější formě a zatím jí absolutně nevyužili. Přitom třeba optimalizace Spotify mi přijde opravdu fajn a nenadávám třeba ani na Stravu, která je sice v podstatě jen zvětšenina klasické verze, nicméně lepší než nic. 

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Korunu všemu pak ve výsledku nasazuje samotný Apple, od kterého bych zcela upřímně čekal, že bude mít optimalizované tak nějak z podstaty věci naprosto vše v první den prodejů zařízení. Pokud si ale občas stejně jako já rádi konfigurujete produkty v mobilní aplikaci Apple Store či přes ní koukáte na ceny čerstvě představených novinek, protože aplikace „najíždí“ zpravidla o něco rychleji než webová verze, zjistíte, že ani zde se optimalizace tak nějak nedostavila (článek píšu v pátek 30. října kolem 14:30 a v tuto chvíli tomu tak je). 

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Upřímně doufám, že se v brzké době tato skutečnost změní a aplikace se ve velkém dočkají optimalizace pro velký displej, díky čemuž začne jejich spuštění na celé vnitřní ploše dávat smysl. Jasně, v tuto chvíli jsou stále perfektně využitelné v multitaskingovém režimu, kdy si di jedné půlky displeje zapnete jednu a do druhé druhou, ale je pravda, že ne vždy zrovna tohle potřebujete. iPhone Duo tedy za mě zatím extrémně doplácí na to, že po stránce aplikací ani zdaleka nesplňuje očekávání kvůli minimálnímu přizpůsobení ze strany vývojářů. A je to za mě upřímně daleko větší průšvih, než třeba v roce 2017, kdy dorazil iPhone X s novým poměrem stran a výřezem. Protože zatímco tehdy jsme koukali jen na černé pruhy nahoře a dole, avšak v principu stále stejné aplikace, nyní se doslova a do písmen plýtvá plným potenciálem vnitřního displeje, což je ohromná škoda – kor u zařízení v této cenové relaci. 

iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 19 iPhone Duo LsA 19
iPhone Duo LsA 18 iPhone Duo LsA 18
iPhone Duo LsA 17 iPhone Duo LsA 17
iPhone Duo LsA 16 iPhone Duo LsA 16
iPhone Duo LsA 15 iPhone Duo LsA 15
iPhone Duo LsA 14 iPhone Duo LsA 14
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 11 iPhone Duo LsA 11
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
iPhone Duo LsA 9 iPhone Duo LsA 9
iPhone Duo LsA 8 iPhone Duo LsA 8
iPhone Duo LsA 7 iPhone Duo LsA 7
iPhone Duo LsA 6 iPhone Duo LsA 6
iPhone Duo LsA 5 iPhone Duo LsA 5
iPhone Duo LsA 4 iPhone Duo LsA 4
iPhone Duo LsA 3 iPhone Duo LsA 3
iPhone Duo LsA 2 iPhone Duo LsA 2
iPhone Duo LsA 1 iPhone Duo LsA 1
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iPhone Duo

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