Posloucháte na iPhone přes sluchátka? Tohle nastavení vám pomůže hlídat hlasitost

V autobuse zesílíte podcast, abyste rozuměli každému slovu, a po příchodu domů rovnou pustíte hudbu. Hlasitost přitom snadno zůstane výš, než potřebujete. Pro podobné situace má iPhone funkci Tlumit hlasité zvuky, která průběžně analyzuje zvuk směřující do sluchátek a omezuje ho podle nastavené hranice. Najdete ji přímo v Nastavení a kromě zapnutí si můžete upravit také limit v decibelech.
Právě možnost zvolit si hranici je na celém nastavení podstatná. Nemusíte se rozhodovat jen mezi zapnutou a vypnutou funkcí. Pokud už tlumení používáte, stojí za to zkontrolovat i polohu jezdce, který určuje, od jaké úrovně má telefon zasáhnout.
Jak nastavit tlumení hlasitých zvuků
Vše potřebné najdete na jednom místě:
- Otevřete na iPhonu Nastavení.
- Klepněte na Zvuky a haptika.
- Přejděte do nabídky Bezpečnost sluchátek.
- Zapněte Tlumit hlasité zvuky.
- Pomocí zobrazeného jezdce nastavte požadovanou úroveň v decibelech.
iPhone následně ztlumí zvuk, který zvolenou hranici překračuje. Jde o nastavení pro poslech ve sluchátkách; limit hlasitosti vestavěného reproduktoru se nastavuje samostatně.
Při nastavování bych začala nahrávkou, kterou dobře znáte, a poslechem v klidném prostředí. Snáz tak posoudíte, jestli vám řeč nebo hudba připadá dostatečně srozumitelná. Hlučný autobus není ideálním místem pro rozhodování o tom, jak hlasitě chcete poslouchat i po zbytek dne.
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Upozornění na hlasitý poslech funguje jinak
Ve stejné nabídce najdete také Oznámení o sluchátkách. S tlumením souvisí, ale plní jiný úkol. Zatímco tlumení omezuje zvuk podle nastavené hranice, oznámení zohledňují hlasitost a délku poslechu za posledních sedm dní. Telefon vás tak může upozornit, že už by bylo vhodné ubrat.
To zároveň vysvětluje situaci, která může působit jako chyba: po takovém upozornění iPhone při dalším připojení sluchátek automaticky nastaví nižší hlasitost. Pokud vám tedy sluchátka najednou hrají tišeji, nemusí být problém v nich ani v přehrávané nahrávce.
Samotné zapnutí tlumení ovšem není zárukou, že můžete poslouchat libovolně dlouho bez rizika. Pro sluch je důležitá kombinace hlasitosti a času. Nastavený limit proto berte jako pomoc při hlídání poslechu, nikoli jako důvod přestat jeho délku řešit.
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Podívejte se, jak hlasitě skutečně posloucháte
Užitečný doplněk najdete v aplikaci Zdraví. Otevřete sekci Sluch a položku Hlasitost zvuku ve sluchátkách, kde si můžete prohlédnout údaje za různá období. Místo odhadu podle polohy posuvníku hlasitosti tak získáte přehled o zaznamenaných úrovních poslechu.
Apple přitom uvádí, že nejpřesnější měření poskytují sluchátka Apple a Beats. U ostatních sluchátek může jít o odhad podle nastavení iPhonu, což je při čtení grafů dobré zohlednit.
Za nejpraktičtější považuji spojit obě možnosti: nastavit tlumení a po několika běžných dnech se podívat do Zdraví. Získáte tím konkrétnější představu o svém poslechu než z pouhého dojmu, že hudbu přece nepouštíte nijak zvlášť nahlas.