Město poháněné vaším pohybem i přehled o koníčcích: 5 aplikací pro iPhone, které stojí za pozornost

Didget
Spotřebu mobilních dat je lepší sledovat průběžně než až po zprávě od operátora, že vám zbývá posledních pár megabajtů. Didget ji zpřístupňuje prostřednictvím widgetů na domovské i zamykací obrazovce, takže pro rychlou kontrolu nemusíte procházet nastavení telefonu.
Aplikace také upozorní, když se přiblížíte datovému limitu. Přehled se hodí například před delším sledováním videí mimo Wi-Fi nebo při rozhodování, zda si další díl podcastu stáhnout ještě doma. Samotná data za vás neušetří, ale pomůže včas poznat, kdy je potřeba začít se spotřebou zacházet opatrněji.
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LightsOn
Ve hře LightsOn má vaše procházka viditelný dopad: pomáhá udržovat v chodu malé izometrické město. Aplikace využívá aktivní energii zaznamenanou ve Zdraví a převádí ji na herní elektřinu. Ta napájí město, které se postupně rozvíjí a přitahuje další obyvatele. Když zásoby dojdou, světla zhasnou a obyvatelé začnou odcházet.
Údaje se zpracovávají automaticky na pozadí. Zaznamenané tréninky navíc přinášejí bonusové kredity na vylepšení a továrna dodává součástky pro další rozvoj. Místo dalšího grafu tak sledujete proměnu vlastního městečka. LightsOn neobsahuje reklamy ani nákupy v aplikaci a podle vývojářů zdravotní údaje zůstávají v zařízení.
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HeyCard
Na pracovní akci chcete předat firemní kontakt, při soukromém setkání spíše osobní číslo nebo profil na sociální síti. HeyCard umožňuje připravit více digitálních vizitek a podle situace vybrat tu správnou.
Do vizitky vložíte kontaktní údaje i odkazy a ke sdílení poslouží vlastní QR kód. Odpadá tak přepisování e-mailové adresy i hledání papírové kartičky na dně tašky. Aplikace zároveň uchovává přijaté kontakty, takže neslouží pouze k představování sebe sama, ale také k ukládání údajů lidí, se kterými se potkáte.
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Hobby Tracker
Čtení, hraní na nástroj nebo zahradničení nemusí být další položkou v seznamu povinností. Hobby Tracker slouží především jako záznam toho, čemu jste se věnovali. K jednotlivým činnostem si uložíte strávený čas, poznámky i dosažené milníky a později se k nim vrátíte v měsíčních či ročních souhrnech.
Můžete tak sledovat například práci na hudební skladbě nebo postup fotografického projektu. Aplikace funguje na iPhonu, iPadu i Macu, nevyžaduje účet a obejde se bez reklam, sledování a předplatného.
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Run 5K
Pro začínajícího běžce může být užitečnější konkrétní plán než pouhý záznam vzdálenosti. Run 5K rozděluje cestu k souvislému pětikilometrovému běhu do postupně náročnějších tréninků a umožňuje postup přizpůsobovat individuálnímu tempu.
Při tréninku pomáhá hlasové vedení, takže nemusíte kvůli každému pokynu sledovat displej. Statistiky pak ukazují dosavadní výsledky. Aplikace se hodí především těm, kteří chtějí začít běhat s jasnou strukturou a mít přehled o tom, jak se postupně přibližují svému cíli.