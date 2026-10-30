TSBOHEMIA.CZ spustila obří Black Friday

Komerční sdělení: Pokud jste si plánovali pořídit novou elektroniku, vybavit domácnost nebo třeba začít s nákupem vánočních dárků, máme pro vás dobrou zprávu. TSBOHEMIA totiž právě dnes odstartovala svůj letošní Black Friday, v rámci kterého zlevnila tisíce produktů napříč prakticky celým sortimentem. A vzhledem k tomu, že se do akce zapojily nejen telefony, notebooky či televize, ale také domácí spotřebiče, nářadí nebo sportovní vybavení, na své si zde může přijít opravdu každý. Pokud tedy rádi nakupujete výhodně, rozhodně se vyplatí aktuální nabídku prozkoumat.
Od telefonů a notebooků až po pračky či kávovary
Jednou z největších předností letošního Black Friday na TSBOHEMIA je bezesporu šíře zlevněného sortimentu. Milovníci technologií mohou vybírat například z chytrých telefonů, tabletů, notebooků, počítačových sestav, monitorů či televizí. Nechybí však ani chytré hodinky, audio technika, tiskárny nebo nejrůznější příslušenství, které může přijít vhod prakticky každému.
Velký prostor dostaly rovněž domácí spotřebiče. Ve slevách tak naleznete pračky, sušičky, lednice, myčky nádobí, trouby či varné desky. Pokud vás naopak láká spíše menší vybavení domácnosti, můžete se poohlédnout po kávovarech, vysavačích, kuchyňských spotřebičích nebo produktech pro chytrou domácnost.
A aby toho nebylo málo, TSBOHEMIA do Black Friday zařadila také nářadí, zahradní techniku, vybavení do dílny, jízdní kola, elektrokoloběžky či sportovní doplňky. Jinými slovy, nejde jen o klasický výprodej elektroniky, ale o akci, ve které lze vyřešit celou řadu nákupů najednou.
Slevy poběží celý měsíc, ale vyplatí se nečekat
Black Friday na TSBOHEMIA probíhá od 30. října až do 30. listopadu 2026, takže na výběr máte relativně dost času. Přesto bych však s nákupem vyhlédnutého produktu zbytečně neotálel. U jednotlivých položek totiž může sleva skončit dříve, pokud se dané zboží vyprodá. A právě před Vánocemi může být o některé produkty poměrně velký zájem.
Příjemným bonusem je také možnost rychlého doručení díky expedici z vlastních skladů, osobního vyzvednutí na některé z prodejen po České republice či dopravy zdarma u vybraného zboží. K dispozici je rovněž nákup na splátky.
Pokud tedy letos plánujete obměnu elektroniky nebo chcete pořídit vánoční dárky s předstihem, Black Friday na TSBOHEMIA rozhodně stojí za pozornost. Tisíce zlevněných produktů totiž dávají poměrně slušnou šanci, že mezi nimi naleznete právě to, co hledáte.