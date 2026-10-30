Rusko chce přístup ke zprávám Apple uživatelů. Jinak hrozí velkými pokutami

Apple má na krku další pořádně nepříjemný problém v Rusku. Tamní úřady totiž nově zařadily kalifornského giganta do státního registru společností, které jsou povinny uchovávat komunikaci svých uživatelů a na vyžádání ji poskytovat bezpečnostním složkám. Jinými slovy, Rusko chce mít možnost dostat se k soukromým zprávám, hovorům či videokomunikaci uživatelů služeb Apple. A pokud společnost odmítne spolupracovat, mohou přijít nejen finanční sankce, ale také omezení dostupnosti jejích služeb. Celá záležitost je přitom o to zajímavější, že Apple dlouhodobě staví ochranu soukromí mezi své největší přednosti.
Podle informací agentury Bloomberg zařadil ruský telekomunikační regulátor Roskomnadzor Apple a Microsoft do registru takzvaných organizátorů šíření informací již 2. října. Na veřejnost se však tato informace dostala až nyní. Ruská legislativa přitom společnostem v tomto registru ukládá povinnost uchovávat údaje o uživatelích a jejich komunikaci. Informace o uživatelích a přenosu zpráv musí být uchovávány po dobu tří let, zatímco samotný obsah textové, hlasové a video komunikace po dobu šesti měsíců. Na vyžádání pak mají být tyto údaje zpřístupněny oprávněným bezpečnostním orgánům.
Háček je však v tom, že například iMessage využívá koncové šifrování, díky kterému Apple za běžných okolností nemá přístup k obsahu přenášených zpráv. Samotné zařazení do registru proto rozhodně neznamená, že ruské úřady mohou automaticky číst komunikaci majitelů iPhone. Zatím navíc není jasné, kterých konkrétních služeb se nové požadavky týkají ani zda jim Apple hodlá vyhovět.
Myslím si, že je ale už nyní jasné, jak se Apple k celé záležitosti postaví. Ochranu soukromí totiž dlouhodobě prezentuje jako jednu ze zásadních výhod svých produktů a případné ustoupení podobným požadavkům by pro ni mohlo být reputačně velmi problematické. Na druhou stranu Rusko již několikrát ukázalo, že nemá problém zahraniční služby omezovat či blokovat. Bude proto zajímavé sledovat, jak se celá situace vyvine.
Tak snad Apple vypne celej ruskej trh jako to udelal Jablotron
To je jen „ruská“ ochrana před dětskou pornografií. Pokud v EU budeme mít Chat control 2.0 snad Apple nevypne i nás…. :D