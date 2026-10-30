Nový OLED MacBook Pro dorazil s překrásnou tapetou! Stáhněte si ji již nyní úplně zdarma

Apple ve středu po dlouhém čekání konečně představil zbrusu nový MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, který přináší jednu z největších designových změn této produktové řady za poslední roky. Kromě nového displeje, tenčí konstrukce či návratu svítícího loga Apple na víku však novinka zaujala také svou výchozí tapetou, kterou kalifornský gigant využívá na oficiálních produktových fotografiích. Pokud se vám pak tento motiv zalíbil, máme pro vás dobrou zprávu. Díky známému grafikovi vystupujícímu pod přezdívkou Basic Apple Guy si jej totiž nyní můžete stáhnout i do svého současného Macu. A co je nejlepší, zcela zdarma.
Grafik dle svých slov využil podklady přímo z 3D modelu nového MacBook Pro od Apple, které následně upravil, zvětšil jejich rozlišení a přizpůsobil pro použití na ploše počítače. Výsledkem je velmi věrná reprodukce originálního motivu, která poslouží minimálně do chvíle, než Apple zpřístupní oficiální soubor.
Fotogalerie
Tapeta je aktuálně dostupná ve dvou variantách, konkrétně pro Studio Display a 16″ MacBook Pro. To však samozřejmě neznamená, že byste ji nemohli využít také na jiném Macu nebo externím monitoru. Jen je potřeba počítat s případným přizpůsobením jejího zobrazení. Pokud si tedy ze svého stávajícího Macu chcete udělat nový MacBook Pro, minimálně skrze tuto tapetu určitě můžete. Stáhnout lze z naší galerie, kde stačí maximalizovat lupou a následně uložit do vašeho zařízení.