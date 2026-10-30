Nový MacBook Pro potěšil. Dotykový OLED displej nemá žádný vliv na výdrž baterie

Když Apple ve středu představil zcela přepracovaný MacBook Pro s OLED displejem a podporou dotykového ovládání, bylo jasné, že se jedná o jednu z největších změn této produktové řady za poslední roky. Jenže spolu s nadšením z nových funkcí se nabízela také poměrně zásadní otázka. Jak se všechny tyto novinky projeví na výdrži baterie? Přeci jen dotyková vrstva potřebuje ke svému fungování energii a nový displej nabízí mimořádně vysoký jas. Jak se však nyní ukazuje, Apple si s tímto problémem poradil překvapivě dobře. Nový MacBook Pro totiž podle oficiálních údajů vydrží na jedno nabití úplně stejně dlouho jako jeho předchůdce s mini-LED displejem.
Apple u nových MacBooků Pro nasadil tandemový OLED displej PROLED XDR, který nabízí jas až 2000 nitů, kontrastní poměr 10 000 000:1 a adaptivní obnovovací frekvenci od 10 do 120 Hz. K tomu přidal dotykové senzory integrované přímo do panelu. Přesto se podle zveřejněných technických specifikací výdrž baterie oproti dosavadním modelům s mini-LED vůbec nezměnila.
Konkrétně 14″ MacBook Pro s čipem M5 Pro zvládne podle Applu až 22 hodin streamování videa nebo 14 hodin prohlížení webu. Výkonnější varianta s M5 Max pak nabídne až 20 hodin přehrávání videa a 13 hodin práce na internetu. V případě většího 16″ modelu jsou hodnoty ještě zajímavější. Verze s M5 Pro totiž vydrží až 24 hodin streamování videa či 17 hodin prohlížení webu, zatímco konfigurace s M5 Max nabídne až 22 hodin videa a 16 hodin práce na internetu. Zajímavé přitom je, že Apple nemusel sáhnout ani po větších bateriích. Menší 14″ model totiž nadále disponuje akumulátorem s kapacitou 72,4 Wh, zatímco větší 16″ varianta nabízí 100 Wh. Obě hodnoty jsou tedy stejné jako u předchozích modelů.
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Jak je něco takového možné? Nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá právě v nové OLED technologii. Ta totiž dokáže být při určitých typech obsahu energeticky úspornější než dosavadní mini-LED, a její vyšší efektivita tak zřejmě kompenzuje spotřebu přidaného dotykového ovládání. Apple však přesné rozložení energetické spotřeby jednotlivých komponent nezveřejnil. Za zmínku stojí také skutečnost, že nové OLED modely využívají stejné čipy M5 Pro a M5 Max jako jejich mini-LED protějšky. Srovnání výdrže je tak poměrně vypovídající, jelikož hlavní rozdíl mezi oběma verzemi spočívá právě v zobrazovací technologii.
Osobně považuji zachování výdrže za jednu z nejpříjemnějších zpráv, které se kolem nových MacBooků Pro objevily. Dotykový displej je sice zajímavým lákadlem, ale kdybych kvůli němu měl obětovat několik hodin práce bez nabíječky, asi bych z něj příliš nadšený nebyl. Apple však podle všeho dokázal nabídnout nové možnosti ovládání, lepší obraz a současně zachovat jednu z největších předností svých notebooků. Samozřejmě je potřeba dodat, že jde zatím o laboratorní údaje výrobce a skutečná výdrž se bude odvíjet od způsobu používání, jasu displeje i konkrétních aplikací. Už nyní je však jasné, že příchod dotykového OLED nemusí automaticky znamenat horší výdrž baterie.