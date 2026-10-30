Nový iPad mini přichází s OLED displejem, ProMotion mu ale chybí. Takto Apple absenci 120 Hz obhajuje

Nový iPad mini sice nabízí špičkový OLED displej, jedna z nejočekávanějších funkcí mu ale chybí. Zařízení nepodporuje technologii ProMotion, což znamená, že obnovovací frekvence obrazovky zůstává omezena na „klasických“ 60 Hz namísto 120 Hz. Schopnost automaticky upravovat frekvenci od 10 do 120 Hz si tak mezi jablečnými tablety zatím drží pouze řada iPad Pro.
Rychlá odezva pixelů místo vysoké frekvence
David Pakula, viceprezident hardwarového designu v Applu, se k absenci 120Hz zobrazení vyjádřil v rozhovoru s youtuberem Christopherem Lawleym. Zdůraznil, že celkový zážitek z displeje nelze redukovat na jediný parametr. Zásadní výhodou OLED technologie je podle něj extrémně rychlá odezva pixelů, která je o více než řád rychlejší než u předchozích LCD panelů. To vede k výraznému snížení rozmazání obrazu při pohybu (motion blur), díky čemuž působí i 60Hz displej mnohem plynulejším dojmem.
Vyšší jas a dokonalý kontrast
Přechod na OLED přináší i další znatelná vylepšení obrazu. Maximální jas pro standardní obsah stoupl z původních 500 na 600 nitů, přičemž při zobrazení HDR obsahu dosahuje až 1 200 nitů. Vzhledem k tomu, že technologie nepotřebuje plošné podsvícení a každý pixel se může pro zobrazení skutečné černé zcela vypnout, chlubí se nový iPad mini kontrastním poměrem 2 000 000 : 1. Displej si zachovává jemnost 326 pixelů na palec a podporu širokého barevného gamutu P3.
Fotogalerie
Nový iPad mini je již k dispozici pro předobjednávky a do oficiálního prodeje vstoupí v pátek 6. listopadu. Cena na americkém trhu začíná na 699 dolarech. Řada iPad mini patří mezi mé oblíbené. Vlastním iPad mini 5 s čipem Apple A12 Bionic, který mi na sledování fotbalu, Netflixu, YouTube a správu fotek neustále stačí (byť baterka má to nejlepší za sebou). Až se rozhodnu vyměnit, s nejvyšší pravděpodobností po nejnovějším modelu nesáhnu. Vzhledem k tomu, jakým způsobem produkt používám, mi startovací cena od 19 990 přijde až moc vysoká.